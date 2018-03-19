Ельчанка слетала в Испанию с Егором Кридом

Модель Ольга Ломакина продолжает борьбу за холостяка.

Модель и актриса из Ельца Ольга Ломакина побывала на испанской вилле вместе с певцом Егором Кридом. Девушка посетила солнечную Балсерону в качестве участницы шестого сезона шоу «Холостяк». Главный герой нового старта проекта — Егор Крид.На втором этапе шоу девушкам предстоят свидания с завидным холостяком. Несмотря на то, что участнице из Липецкой области еще не представилась возможность остаться с певцом наедине, Егор Крид вручил Ольге Розу и девушка осталась в проекте. Зрители шоу «Холостяк» отмечают позитивный настрой, прелестную внешность, открытость и неконфликтность ельчанки. Более того — у девушки уже появились фан-группы.23-летняя уроженка Липецкой области Ольга Ломакина — фотомодель и актриса. Еще в детстве она с удовольствием выступала на семейных вечерах, читая близким стихи. Карьеру артистки Ольга начала в 2012 году. Девушка была задействована в эпизодах сериалов «Кухня» и «Крыша мира». Интересно, что Ольгу можно увидеть в рекламе вместе с Егором Кридом — в прошлом году они рекламировали смартфон.