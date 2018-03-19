49 минут назад
Ельчанка слетала в Испанию с Егором Кридом
Модель Ольга Ломакина продолжает борьбу за холостяка.
На втором этапе шоу девушкам предстоят свидания с завидным холостяком. Несмотря на то, что участнице из Липецкой области еще не представилась возможность остаться с певцом наедине, Егор Крид вручил Ольге Розу и девушка осталась в проекте. Зрители шоу «Холостяк» отмечают позитивный настрой, прелестную внешность, открытость и неконфликтность ельчанки. Более того — у девушки уже появились фан-группы.
Всем приветик, я так рада,что вам интересно откуда я родом я с гордостью говорю,что своё детство,я провела в городе Елец. Расположен он в Липецкой области, основан в 1146 году. Город небольшой,население 105тыс -110тыс. Уже как 11 лет Елец достойно «несет» звание - «Город Воинской Славы». Город Елец во всем своем великолепии издревле считается святейшим городом России, имеющим множество храмов, церквей и монастырей. Елец один из немногих, который сохранил большое количество памятников архитектуры прошлых веков. Именно поэтому этот город входит в состав Золотого Кольца России. Еще не въехав в город, с трассы издалека виднеются синие купола главного Собора – Вознесенского. Около Собора расположена часовня над братской могилой погибших при нашествии войск Тамерлана.В целом по Ельцу насчитывается 17 церквей. Большинство храмов находятся в состоянии руин. Тем не менее, в этом и есть вся загадочность города. #елец #яизельца #надписьнарейхстаге #липецкаяобласть #городвойинскойславы #слюбовью #happy #love #tbt #mood #live
23-летняя уроженка Липецкой области Ольга Ломакина — фотомодель и актриса. Еще в детстве она с удовольствием выступала на семейных вечерах, читая близким стихи. Карьеру артистки Ольга начала в 2012 году. Девушка была задействована в эпизодах сериалов «Кухня» и «Крыша мира». Интересно, что Ольгу можно увидеть в рекламе вместе с Егором Кридом — в прошлом году они рекламировали смартфон.
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