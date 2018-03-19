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Порошенко раскритиковал проведение выборов президента России в Крыму‍

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#Порошенко #Путин #Крым #Украина #Россия
Порошенко раскритиковал проведение выборов президента России в Крыму‍

Лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что проведение выборов президента России в Крыму является свидетельством «пренебрежения Кремля к основополагающим документам».

Лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что проведение выборов президента России в Крыму является свидетельством "пренебрежения Кремля к основополагающим документам", - передает RT.

"Так называемые выборы в Крыму — ещё одно свидетельство пренебрежения Кремля к основополагающим документам и принципам, на которых в течение последних 70 лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Уставу ООН и Хельсинкскому заключительному акту", — написал Порошенко в своём Twitter.

Ранее украинский лидер заявил, что международные партнёры страны не признают выборы президента России в Крыму.

Как сообщалось, в Крыму за ходом голосования на выборах президента России следили наблюдатели из 20 стран, включая США, Украину, Австрию, Великобританию и Латвию. Интересно, что международные наблюдатели с Порошенко не согласны.

На личной странице в социальной сети Twitter Порошенко, говоря об основополагающих документах, имеет в виду те, на которых "в течение последних 70 лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт".

Напомним, Крым стал частью России в 2014 году по итогам всенародного референдума. Абсолютное большинство жителей полуострова поддержали решение. А накануне в ходе выборов президента России крымчане подтвердили свой выбор. В пользу президента России Владимира Путина также высказались абсолютное большинство граждан в регионе. Тем не менее Киев считает референдум о присоединении Крыма незаконным. Ряд стран Запада поддерживают эту позицию, однако тех, кто признает Крым, становится все больше.
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#Порошенко #Путин #Крым #Украина #Россия

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