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Мировые лидеры поздравляют Путина с победой на выборах

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#Путин #президент
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой на выборах

Главы государств начали поздравлять действующего президента России Владимира Путина с переизбранием на пост.

Одним из первых телеграмму в Кремль направил председатель КНР Си Цзиньпинь. Китайский лидер пишет, что российский народ проявляет солидарность с Пекином по многим вопросам, "верно шагая по пути развития мощной державы", - передает ТАСС.

"Китай заинтересован в непрерывном развитии контактов с РФ", - подчеркнул он.

Поздравления Путину направили также президенты Казахстана, Венесуэлы, Боливии, Кубы и Азербайджана.

После обработки почти 100 процентов бюллетеней Владимир Путин получил почти 77 процентов голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 12 процентов. На третьем месте Владимир Жириновский – почти 6 процентов. Ксения Собчак набрала около 2 процентов, Григорий Явлинский чуть более 1. За остальных кандидатов проголосовали менее 1 процента – это Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин.
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#Путин #президент

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