Общество

сегодня, 12:16

Барбекю на детской площадке насмешило ельчан

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#шашлыки #детская площадка
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Барбекю на детской площадке насмешило ельчан

Неизвестный парень поставил мангал под горкой.

Пользователи елецкого городского паблика активно обсуждают выбор неизвестного молодого человека в вопросе места приготовления шашлыков. Парень с мангалом разместился прямо под горкой на детской площадке в районе Мирного, около 25 училища.

- Праздник у человека. Может день рождения, а он совсем один в этом мире, - сочувствует Юлия.

- Еще одно доказательство теории, что тот, кто хочет, ищет возможности, другие же ищут причины оправдаться. Красавчик! - высказывается Николай.

- Русского человека не сломить никакой погодой, особенно в выходной день! - делится наблюдением Татьяна.

- В том районе спокойно мог и в салоне «Лансера» пожарить - ничего удивительного… - указывает Игорь.

Заметим, что согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», каких-либо конкретных норм, запрещающих приготовление шашлыка в мангале на углях во дворе многоквартирного дома, не предусмотрено.

Фото: https://vk.com/elets
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#шашлыки #детская площадка
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Комментарии (3)

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то ли еще будет

20 минут назад
скоро на балконах баранов держать и там же резать будут.сказоно же-оттепели(в головах) ждать не стоит.как точно и емко.
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житель

48 минут назад
айай, и не только во дворах, в гаражах еще как идет! Рядом с тачками-бензином!
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айай

сегодня, 12:24
да если бы и были правила, всем бы было начихать....летом и в липецке спокойно жарят шашлыки под окнами двором и салюты во всю стреляют...так что какие правила то?
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