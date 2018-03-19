Общество
сегодня, 12:16
Барбекю на детской площадке насмешило ельчан
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Неизвестный парень поставил мангал под горкой.
Пользователи елецкого городского паблика активно обсуждают выбор неизвестного молодого человека в вопросе места приготовления шашлыков. Парень с мангалом разместился прямо под горкой на детской площадке в районе Мирного, около 25 училища.
- Праздник у человека. Может день рождения, а он совсем один в этом мире, - сочувствует Юлия.
- Еще одно доказательство теории, что тот, кто хочет, ищет возможности, другие же ищут причины оправдаться. Красавчик! - высказывается Николай.
- Русского человека не сломить никакой погодой, особенно в выходной день! - делится наблюдением Татьяна.
- В том районе спокойно мог и в салоне «Лансера» пожарить - ничего удивительного… - указывает Игорь.
Заметим, что согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», каких-либо конкретных норм, запрещающих приготовление шашлыка в мангале на углях во дворе многоквартирного дома, не предусмотрено.
Фото: https://vk.com/elets
- Праздник у человека. Может день рождения, а он совсем один в этом мире, - сочувствует Юлия.
- Еще одно доказательство теории, что тот, кто хочет, ищет возможности, другие же ищут причины оправдаться. Красавчик! - высказывается Николай.
- Русского человека не сломить никакой погодой, особенно в выходной день! - делится наблюдением Татьяна.
- В том районе спокойно мог и в салоне «Лансера» пожарить - ничего удивительного… - указывает Игорь.
Заметим, что согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», каких-либо конкретных норм, запрещающих приготовление шашлыка в мангале на углях во дворе многоквартирного дома, не предусмотрено.
Фото: https://vk.com/elets
3 1043
то ли еще будет
житель
айай