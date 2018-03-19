Демография в Елецком районе оставляет желать лучшего

С начала года в Елецком районе родились 9 человек, умерли - 19.

С начала марта в районе зарегистрировано рождение 9 детей: 3 мальчика и 6 девочек. Первенцы родились в трех семьях ельчан, вторые детки- в четырех семьях, в двух семьях на свет появились третьи малыши. В отношении одного ребенка установлено отцовство.



Свидетельства о регистрации брака в торжественной обстановке были вручены 7 новым семьям. Приняты 17 заявлений на регистрацию брака в апреле.



За документами о расторжении брака обратились 15 граждан. Принято 1 заявление на расторжение брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей.



Составлены 19 актовых записей о смерти. Ушли из жизни 10 мужчин и 9 женщин. Средний возраст умерших составил 69 лет, сообщает отдел ЗАГС Елецкого района.

