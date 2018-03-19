Глава администрации Елецкого района нарушил закон о выборах президента из-за патриотизма

Валерию Семенихину облизбирком объявил предупреждение.

Сегодня на брифинге в администрации Липецкой области председатель облизбиркома Юрий Алтухов рассказал о том, как прошли выборы президента РФ в регионе.



Уже ясно, что Липецкая область по ЦФО - третья по явке избирателей. Впереди липчан только Брянщина и Белгородщина.



Явка по области составила 72,18% (на 6,54% больше, чем в 2012-м), по Липецку - 62,88% (на 7% больше, чем на предыдущих выборах). За самовыдвиженца Владимира Путина по региону проголосовало 80,84% избирателей, по Липецку - 73,82%. За кандидата от КПРФ Павла Грудинина в области проголосовали 10,03% избирателей, по Липецку - 13,20%. Третий результат по области и городу показал лидер ЛДПР Владимир Жириновский - его результат 5,03% и 6,81% соответственно. На четвёртом месте - и это сенсация - госпожа "Против всех" Ксения Собчак. За единственную в бюллетене женщину проголосовали в области 1% избирателей, по Липецку - 1,69%. Остальные кандидаты в президенты не сумели преодолеть планку в один процент голосов.



Интересно, что в области на выборы 18 марта пришлось 20 дней рождений липчан, которым в этот день исполнилось 18 лет. На эти президентские выборы впервые пришли 62 151 человека (они отпраздновали 18-летие между мартом 2012 года и мартом 2018-го).



- Эти выборы показали, насколько наш народ сплочен, - заявил Юрий Алтухов, как будто он представляет какую-нибудь партию или кандидата.



На выборах, по словам Алтухова, царили радушие и хорошее настроение. Процедуры голосования и подсчета голосов были, по его мнению, прозрачными. Правда, давали сбои КОИБы на одном участке - там пересчитали голоса вручную.



- Не было серьёзных нарушений. Не было такого, что наблюдатели не находили понимания с членами участковых избирательных комиссий, - сказал руководитель облизбиркома.



Но жалобы все же были. И ответ по ним в облизбиркоме давали тут же. На "горячую линию" пришло порядка 400 вопросов. В основном людей интересовало, где находится тот участок, на котором им можно было бы проголосовать. Приходили группами артисты и спортсмены, которые в день выборов отправлялись на гастроли или соревнования.



Один липчанин будто бы видел вброс бюллетеней на избирательном участке по веб-камере, установленном у урн с голосованием. Спорная картинка была рассмотрена, и выяснилось, что избирателю нарушение померещилось.



В двух случаях наблюдатели от Владимира Жириновского и Павла Грудинина жаловались на действия главы администрации Елецкого района на незаконную, с их точки зрения, агитацию.

- Мы рассмотрели жалобу на действия главы района Валерия Семенихина. В них мы усмотрели агитацию. Мы объявили ему предупреждение. Мы усмотрели в этом человеческий фактор, связанный с его эмоциональным подъёмом и патриотизмом.



Была жалоба на вклейку информации о счетах кандидата Павла Грудинина в плакаты с кандидатами. Но вклейка была законной.









