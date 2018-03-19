В Липецке запустят «Караван здоровья»

Спортивный конкурс объединит две площадки.

Открытый командный спортивный конкурс «Караван здоровья» состоится в Липецке 22 и 26 марта. Как сообщают организаторы мероприятия, событие охватит две площадки: 22 марта — манеж «Молодежный» и 26 марта — бассейн «Матырский».



В легкоатлетическом манеже состоятся соревнования по физкультурно-оздоровительной программе «От студенческих стартов к Олимпийским медалям». Регистрация команд стартует в 14 часов. Команды будут состоять из трех девушек и трех юношей в возрасте от 18 лет до 21 года. Участников ждут соревнования по общей физической подготовке, тестам ГТО. В 11 часов 26 марта начнется регистрация на участие в соревнованиях в бассейне «Матырский». Участников ждут веселые эстафеты на воде.



К участию в конкурсе не допускаются студенты спортивных факультетов учебных заведений, участники чемпионатов и первенств города, области, ЦФО и России, спортсмены, входящие в составы сборных команд города, области, ЦФО, указано в положении к мероприятию.



Команды, занявшие I, II, III места в общем зачете (по результатам 2-х мероприятий), награждаются кубками и грамотами.