Общество

19 минут назад

Сокольский ДК начинают ремонтировать

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#ДК #ремонт
Сокольский ДК начинают ремонтировать

Во Дворце культуры «Сокол» начинается капитальный ремонт.

Как сообщает пресс-служба мэрии Липецка, в этом году на комплексную реконструкцию здания, построенного в 1951 году, из городского бюджета выделено 30 млн. рублей. В планах провести первоочередные противоаварийные работы, включающие в себя стяжку трещин на фасаде, укрепление арматуры колон, а также  ремонт ступеней. Кроме того вокруг здания сделают отмостку для защиты фундамента от дождевых вод. Уже подготовлена проектно-сметная документация. Впереди культурно-историческая экспертиза объекта. К противоаварийным работам планируют приступить уже в конце марта.

Как сообщают в департаменте культуры, подготовка к реконструкции началась еще в 2017 году – были проведены геологические, инженерные исследования грунта и фундамента.

- Согласно заключениям экспертов, самым проблемным местом оказался не фундамент, а фасад. В фундаменте не было обнаружено трещин, поэтому его не потребуется укреплять, - отметила директор ДК «Сокол» Юлия Котлярова.

Сегодня ДК «Сокол» является культурным центром района. Здесь занимаются 24 творческих коллектива с общей численностью более 800 человек. Из них пять коллективов имеют звание «Народный», два - «Образцовый». В городе хорошо известны фольклорный ансамбль «Сокольские посиделки», цирк «Вдохновение», клуб спортивного бального танца «Элит-тон». В здании также базируется Липецкий драматический театр, постановки которого пользуются огромной популярностью у липчан.

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#ДК #ремонт

Комментарии (1)

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48й

6 минут назад
Наконец-то! Давно пора!
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