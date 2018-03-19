Культура

50 минут назад

В Ельце прошел конкурс художественного чтения «Не хлебом единым…»

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#конкурс
В Ельце прошел конкурс художественного чтения «Не хлебом единым…»
В Православной гимназии Ельца состоялся Конкурс художественного чтения «Не хлебом единым…» по творчеству елецкого поэта А.Н.Мельникова, в котором приняли участие обучающихся 5-11 классов. Главное условие конкурса, в котором приняли участие обучающихся 5-11 классов, состояло в выборе стихотворения на православную тему. На мероприятии присутствовали почетные гости: автор А.Н.Мельников и председатель Комиссии по миссионерской и антисектантской деятельности иерей Евгений Малых. Перед началом поэтического конкурса педагог-библиотекарь Раевская О.Ф. познакомила с историей появления праздника День православной книги, а также провела обзор православной литературы, имеющейся в библиотеке гимназии.

Иерей Евгений Малых в своем приветственном слове раскрыл глубокий смысл библейского выражения, избранного в качестве названия мероприятия, подчеркнул важность духовной пищи для умственного, нравственного и духовного развития каждого человека и общества в целом, пожелал всем участникам творческих успехов. Затем А.Н. Мельников познакомил слушателей со своими новыми стихами. В поэтическом состязании приняли участие 12 чтецов из 5-11 классов.

По оценке жюри призовые места распределились следующим образом: 1 место – Клейменова Ольга 7 класс 2 место — Комова Марина 6 класс 3 место – Петренко Калерия 7 класс.

Конкурс завершился церемонией награждения. Победители получили грамоты, а все участники – благодарственные письма. А.Н.Мельников вручил свой новый сборник стихов Ольге Клейменовой, сообщили в Елецкой епархии.

Фото: el-eparhy.ru

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#конкурс

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Поэт А.Н.Мельников?

10 минут назад
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