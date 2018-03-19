Семейная пара погибла в ДТП после первого визита к внуку

Чета Соболевых ехала от только родившей дочери.

Брат погибшего в ДТП в Лебедянском районе водителя Николай начал поиск очевидцев аварии, произошедшей 17 марта около села Куймань. Родственники скончавшихся в результате ДТП супругов Соболевых хотят установить истину.



- Василий и Валентина ехали в тот день из Липецка. В региональный центр они ездили, чтобы навестить только родившую дочь и впервые увидеть внука. Авария произошла на обратном пути, - рассказывает Николай. - Пока нет ни одной записи с видеорегистраторов, чтобы установить правду о моменте столкновения. Мы решили найти очевидцев, чтобы установить истину, так как показания свидетелей и участников аварии расходятся.



Всех, кто был очевидцем аварии или имеет запись видеорегистратора, просят в любое время позвонить по номеру +7 910 250 47 10. ДТП произошло около 15 часов 17 марта в Лебедянском районе. Там столкнулись ВАЗ-2115, «Лада Гранта» и ГАЗ-2790. В результате аварии 58-летний водитель Василий Соболёв и его 64-летняя супруга Валентина от полученных травм скончались на месте.