Происшествия

47 минут назад

Семейная пара погибла в ДТП после первого визита к внуку

1969
#очевидцы #ДТП #авария
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Семейная пара погибла в ДТП после первого визита к внуку

Чета Соболевых ехала от только родившей дочери.

Брат погибшего в ДТП в Лебедянском районе водителя Николай начал поиск очевидцев аварии, произошедшей 17 марта около села Куймань. Родственники скончавшихся в результате ДТП супругов Соболевых хотят установить истину.

- Василий и Валентина ехали в тот день из Липецка. В региональный центр они ездили, чтобы навестить только родившую дочь и впервые увидеть внука. Авария произошла на обратном пути, - рассказывает Николай. - Пока нет ни одной записи с видеорегистраторов, чтобы установить правду о моменте столкновения. Мы решили найти очевидцев, чтобы установить истину, так как показания свидетелей и участников аварии расходятся.

Всех, кто был очевидцем аварии или имеет запись видеорегистратора, просят в любое время позвонить по номеру +7 910 250 47 10. ДТП произошло около 15 часов 17 марта в Лебедянском районе. Там столкнулись ВАЗ-2115, «Лада Гранта» и ГАЗ-2790. В результате аварии 58-летний водитель Василий Соболёв и его 64-летняя супруга Валентина от полученных травм скончались на месте.
1969
#очевидцы #ДТП #авария
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