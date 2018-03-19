Культура

56 минут назад

В Липецке создадут необычный арт-объект

276
#арт-объект #акция

«Книжного червя» свяжут всем миром.

20 марта в Липецке стартует арт-акция "Книжный червь".

Как сообщает областная научная библиотека, к 100-летию Липецкой областной универсальной научной библиотеки отдел абонемента проводит необычную арт-акцию «Книжный червь» для оформления фотозоны.

Для создания арт-объекта необходимо связать чулочной вязкой прямоугольное полотно размером: ширина 50 см., высота 20 см. Липчан призывают принять участие и сделать творческий подарок к юбилею библиотеки.

Фото handfun.ru
276
#арт-объект #акция

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