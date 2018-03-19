Культура
56 минут назад
В Липецке создадут необычный арт-объект
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«Книжного червя» свяжут всем миром.
20 марта в Липецке стартует арт-акция "Книжный червь".
Как сообщает областная научная библиотека, к 100-летию Липецкой областной универсальной научной библиотеки отдел абонемента проводит необычную арт-акцию «Книжный червь» для оформления фотозоны.
Для создания арт-объекта необходимо связать чулочной вязкой прямоугольное полотно размером: ширина 50 см., высота 20 см. Липчан призывают принять участие и сделать творческий подарок к юбилею библиотеки.
Фото handfun.ru
Как сообщает областная научная библиотека, к 100-летию Липецкой областной универсальной научной библиотеки отдел абонемента проводит необычную арт-акцию «Книжный червь» для оформления фотозоны.
Для создания арт-объекта необходимо связать чулочной вязкой прямоугольное полотно размером: ширина 50 см., высота 20 см. Липчан призывают принять участие и сделать творческий подарок к юбилею библиотеки.
Фото handfun.ru
276