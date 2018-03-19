Игорь Прокопенко ответит на вопросы липчан в День космонавтики

Известный телеведущий представит свои книги «Тайны Космоса», «Тайны космонавтики», «Битва за космос».

12 апреля в 13.00 в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина состоится онлайн-встреча с известным российским документалистом и телеведущим, журналистом, бессменным автором и ведущим популярных программ телеканала «РЕН ТВ» «Военная тайна», «Территория заблуждений», «Самые шокирующие гипотезы» Игорем Прокопенко.



Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка, Игорь Прокопенко представит свои книги «Тайны Космоса», «Тайны космонавтики», «Битва за космос». На встрече с Игорем Прокопенко липчане смогут получить ответы на многие вопросы. С чем сталкивались космонавты на орбите и почему об этом принято молчать? Правда ли, что все известные на Земле вирусы, включая ВИЧ, попали на нашу планету из космоса? Какая судьба ждет человечество после того, как изменятся магнитные полюсы планеты? Есть ли связь между падением метеоритов и эпидемиями, которые уносят миллионы жизней? Все, кто желает разгадать загадки Вселенной, кого манят звезды и другие галактики, кто хочет выйти за пределы разумного и хоть чуть-чуть приоткрыть завесу тайн Космоса, могут принять участие в онлайн-встрече с Игорем Прокопенко и задать свои вопросы.



Предстоящая встреча – четвертая в серии всероссийских издательско-библиотечных акций. Она состоится в формате телемоста, который соединит библиотечную студию Севера Москвы и библиотеки разных регионов России.



Фото liplib.ru