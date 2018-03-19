Культура

сегодня, 11:02

Игорь Прокопенко ответит на вопросы липчан в День космонавтики

2 296
#День космонавтики #библиотека
Игорь Прокопенко ответит на вопросы липчан в День космонавтики

Известный телеведущий представит свои книги «Тайны Космоса», «Тайны космонавтики», «Битва за космос».

12 апреля в 13.00 в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина состоится онлайн-встреча с известным российским документалистом и телеведущим, журналистом, бессменным автором и ведущим популярных программ телеканала «РЕН ТВ» «Военная тайна», «Территория заблуждений», «Самые шокирующие гипотезы» Игорем Прокопенко.

Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка, Игорь Прокопенко представит свои книги «Тайны Космоса», «Тайны космонавтики», «Битва за космос». На встрече с Игорем Прокопенко липчане смогут получить ответы на многие вопросы. С чем сталкивались космонавты на орбите и почему об этом принято молчать? Правда ли, что все известные на Земле вирусы, включая ВИЧ, попали на нашу планету из космоса? Какая судьба ждет человечество после того, как изменятся магнитные полюсы планеты? Есть ли связь между падением метеоритов и эпидемиями, которые уносят миллионы жизней? Все, кто желает разгадать загадки Вселенной, кого манят звезды и другие галактики, кто хочет выйти за пределы разумного и хоть чуть-чуть приоткрыть завесу тайн Космоса, могут принять участие в онлайн-встрече с Игорем Прокопенко и задать свои вопросы.

Предстоящая встреча – четвертая в серии всероссийских издательско-библиотечных акций. Она состоится в формате телемоста, который соединит библиотечную студию Севера Москвы и библиотеки разных регионов России.

Фото liplib.ru
2 296
#День космонавтики #библиотека

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Любопытный

14 минут назад
Профессиональный лжец расскажет про зеленых человечков!
ответить

встреча

45 минут назад
Встреча с известным российским конспирологом, сторонником теории всемирного заговора, пропагандистом лженаук и просто обычным рептилоидом Прокопенко.
ответить

Еще в рубрике

В Ельце прошел конкурс художественного чтения «Не хлебом единым…»
#конкурс
1
В Ельце прошел конкурс художественного чтения «Не хлебом единым…»

48 минут назад

Культура
В Липецке создадут необычный арт-объект
#арт-объект #акция
В Липецке создадут необычный арт-объект

56 минут назад

Культура
Липчане смогут пообщаться с известной писательницей
#библиотека #писатель
1
Липчане смогут пообщаться с известной писательницей

сегодня, 10:51

Культура
В Липецке широко отпразднуют Международный день театра
#театр
В Липецке широко отпразднуют Международный день театра

сегодня, 10:36

Культура
Пьесу Горького «Последние» поставили в музее
#пьеса #музей
1
Пьесу Горького «Последние» поставили в музее

17.03.2018 14:34

Культура
В Липецке наградят лучшие читающие семьи
#библиотека
1
В Липецке наградят лучшие читающие семьи

17.03.2018 00:15

Культура