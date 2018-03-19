В России

сегодня, 10:51

Названный виновным в крушении Boeing рейса MH17 летчик совершил суицид

166
#Летчик #самолет #суицид
Названный виновным в крушении Boeing рейса MH17 летчик совершил суицид

Бывший украинский пилот Владислав Волошин, которого подозревали в атаке на Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, покончил с собой. Об этом сообщила полиция Николаевской области.

Украинский летчик Владислав Волошин, подозревавшийся в причастности к крушению малайзийского лайнера Boeing MH-17 в Донбассе, покончил жизнь самоубийством. По данным СМИ города Николаев, где Волошин работал и.о. директора аэропорта, причиной суицида могли стать проблемы в ходе ремонта предприятия.

Бывший украинский летчик Владислав Волошин мог покончить с собой из-за финансовых проблем. Пилот совершил попытку суицида у себя дома, он умер по дороге в больницу.Об этом пишет издание «Новости N» со ссылкой на близких погибшего.

По данным журналистов, после увольнения из армии Волошин руководил Николаевским аэропортом, который проходил реконструкцию. В ходе ремонта возникли трудности с финансированием, что сказалось как на материальном, так и на психологическом состоянии бывшего летчика.

Бывшие сослуживцы отмечают, что 29-летний Волошин был впечатлительным человеком с «повышенным чувством справедливости». После своего увольнения он много раз обращал внимание властей на бедственное положение украинских летчиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», - уточняет «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Волошин является кавалером ордена «За мужество» III степени за участие в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Он был капитаном 229-й тактической бригады ВВС Украины.
166
#Летчик #самолет #суицид

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

ЦИК обработал 99,75% протоколов на президентских выборах‍
#Выборы-2018 #ЦИК
ЦИК обработал 99,75% протоколов на президентских выборах‍

18 минут назад

В России
В Люберцах после вброса бюллетеней аннулированы итоги выборов
#Люберцы #вброс #выборы-2018
В Люберцах после вброса бюллетеней аннулированы итоги выборов

сегодня, 11:08

В России
Минсельхоз назвал приоритет новой продовольственной программы
Минсельхоз назвал приоритет новой продовольственной программы

сегодня, 08:07

В России
Российские ученые испытывают вакцину от наркомании
Российские ученые испытывают вакцину от наркомании

сегодня, 08:05

В России
Семья бывшего офицера бундесвера попросила убежище в России
#Убежище #Россия #политика
Семья бывшего офицера бундесвера попросила убежище в России

вчера, 11:32

В России
В Омске 5 человек обратились за помощью после взрыва газа в доме
#Омск #взрыв газа в доме
В Омске 5 человек обратились за помощью после взрыва газа в доме

вчера, 11:00

В России