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Названный виновным в крушении Boeing рейса MH17 летчик совершил суицид
Бывший украинский пилот Владислав Волошин, которого подозревали в атаке на Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, покончил с собой. Об этом сообщила полиция Николаевской области.
Бывший украинский летчик Владислав Волошин мог покончить с собой из-за финансовых проблем. Пилот совершил попытку суицида у себя дома, он умер по дороге в больницу.Об этом пишет издание «Новости N» со ссылкой на близких погибшего.
По данным журналистов, после увольнения из армии Волошин руководил Николаевским аэропортом, который проходил реконструкцию. В ходе ремонта возникли трудности с финансированием, что сказалось как на материальном, так и на психологическом состоянии бывшего летчика.
Бывшие сослуживцы отмечают, что 29-летний Волошин был впечатлительным человеком с «повышенным чувством справедливости». После своего увольнения он много раз обращал внимание властей на бедственное положение украинских летчиков.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», - уточняет «РИА Новости».
Ранее стало известно, что Волошин является кавалером ордена «За мужество» III степени за участие в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Он был капитаном 229-й тактической бригады ВВС Украины.