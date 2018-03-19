Культура

сегодня, 10:51

Липчане смогут пообщаться с известной писательницей

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#библиотека #писатель
Липчане смогут пообщаться с известной писательницей

Встреча состоится в рамках серии всероссийских издательско-библиотечных акций.

Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка, 13 апреля в 14.00 в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина состоится онлайн-встреча с Марией Метлицкой – одним из самых читаемых и любимых отечественных писателей в сегменте психологической прозы, автором более 20 книг.

Совокупный тираж бестселлера Марии Метлицкой «Дневник свекрови» на сегодняшний день – более 160 тысяч экземпляров. Она не пишет о неземной страсти или заморских принцах. Ее вдохновляет, прежде всего, сама жизнь, истории друзей, коллег, знакомых, понятные и простые. Именно поэтому к Марии так часто обращаются с просьбой подсказать, как быть в той или иной жизненной ситуации.

На онлайн-встрече, которая состоится в серии всероссийских издательско-библиотечных акций, Мария Метлицкая представит свою новинку «Самые родные, самые близкие». Это четыре повести, объединенные темами, которые волнуют каждого: одиночество, прощение, предательство. И при этом каждая из них – о любви.
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#библиотека #писатель

Комментарии (1)

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Вы серьёзно

8 минут назад
Метлицкая самый читаемый отечественый писатель? У вас после выборов головёнка совсем съехала.
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