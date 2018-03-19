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Липчанке продали селедку из сахара и яблок

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#покупка #юмор
Липчанке продали селедку из сахара и яблок

Ценник насмешил потребителей.

Необычное описание своей покупки заметила жительница Липецка Светлана, когда пришла из магазина. Женщина заметила, что ей продали селедку, сделанную из сахара и яблок. Именно так было указано на ценнике.

Липчанка поделилась забавной находкой в социальной сети «Вконтакте». Местные потребители не оставили ситуацию без комментариев

- Для веганов, - оценил состав рыбы Павел.

- Ну если всё это разобрать до аминокислот и моносахаридов, то вполне всё это есть в селедке, - предполагает Артемий.

- Мммм, селёдочка с шоколадным ароматизатором: ням-ням! Да ещё и просрочена на 18 лет! За такой все гурманы мира охотятся, - высмеивает ситуацию Лариса.

Фото: «Вконтакте».
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#покупка #юмор

Комментарии (1)

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гостья

26 минут назад
ну дошли...новости из соцсетей)
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