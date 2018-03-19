Липчанке продали селедку из сахара и яблок

Ценник насмешил потребителей.

Необычное описание своей покупки заметила жительница Липецка Светлана, когда пришла из магазина. Женщина заметила, что ей продали селедку, сделанную из сахара и яблок. Именно так было указано на ценнике.



Липчанка поделилась забавной находкой в социальной сети «Вконтакте». Местные потребители не оставили ситуацию без комментариев



- Для веганов, - оценил состав рыбы Павел.



- Ну если всё это разобрать до аминокислот и моносахаридов, то вполне всё это есть в селедке, - предполагает Артемий.



- Мммм, селёдочка с шоколадным ароматизатором: ням-ням! Да ещё и просрочена на 18 лет! За такой все гурманы мира охотятся, - высмеивает ситуацию Лариса.



Фото: «Вконтакте».