Сотрудницы Липецкого судебного департамента получили сроки

Центральный райсуд Воронежа завершил рассмотрение уголовного дела в отношении двух сотрудниц Управления Судебного департамента Липецкой области, обвиненных в мошенничестве.

Как сообщает "Обозреватель. Врн" , на скамью подсудимых попали начальник отдела и ее подчиненная – консультант, в обязанности которой входило начисление заработной платы, отпускных, пособий по временной нетрудоспособности работников судов Липецкой области. Обвиняемые, по версии следствия, в период с февраля 2013 по декабрь 2016 гг. при обработке электронных реестров на зарплату и премию вносили заведомо ложные сведения на себя и еще одного человека – коим оказалась мать руководительницы. За время действия преступной схемы в общей сложности было похищено порядка 3,1 млн руб.

Уголовное дело передали в соседний регион по ходатайству председателя Липецкого областного суда. Причиной к принятию такого решения стало «наличие обстоятельств, вызывающих сомнение в объективности и беспристрастности судей любого районного суда Липецка и Липецкой области, что не отвечает принципу справедливости».

В результате воронежские представители Фемиды учли признание подсудимыми своей вины, а также положительные характеристики с места жительства, наличие ведомственных наград, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также наличие у одной из сотрудниц малолетнего ребенка-инвалида.

В итоге консультанта приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Начальницу - к 2 годам колонии. Обеим фигуранткам предстоит также выплатить причиненный их действиями материальный ущерб.