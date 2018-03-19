сегодня, 10:36
Сотрудницы Липецкого судебного департамента получили сроки
Центральный райсуд Воронежа завершил рассмотрение уголовного дела в отношении двух сотрудниц Управления Судебного департамента Липецкой области, обвиненных в мошенничестве.
Уголовное дело передали в соседний регион по ходатайству председателя Липецкого областного суда. Причиной к принятию такого решения стало «наличие обстоятельств, вызывающих сомнение в объективности и беспристрастности судей любого районного суда Липецка и Липецкой области, что не отвечает принципу справедливости».
В результате воронежские представители Фемиды учли признание подсудимыми своей вины, а также положительные характеристики с места жительства, наличие ведомственных наград, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также наличие у одной из сотрудниц малолетнего ребенка-инвалида.
В итоге консультанта приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Начальницу - к 2 годам колонии. Обеим фигуранткам предстоит также выплатить причиненный их действиями материальный ущерб.
ЗлойБот
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