При столкновении автомобилей на трассе Р-119 пострадали спортсменки женской команды по футболу

17 марта в 15:30 на 194 километре федеральной трассы Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов автомобиль ВАЗ-2110, выехавший на встречную полосу движения, совершил наезд на микроавтобус Mercedes. В результате столкновения автомобилей пострадало четверо спортсменок из женской команды по футболу «Триумф». Все они госпитализированы. Отметим, что данный участок автодороги расположен вблизи села Казаки Елецкого района Липецкой области.

ФКУ «Черноземуправтодор» выполнило проверку по факту случившегося. Содержание трассы находилось в соответствии с нормативными требованиями, что подтверждают данные сотрудников Госавтоинспекции - дорожные условия в качестве сопутствующего фактора ДТП отсутствуют. Фото: 32CARS.RU

"PR"

