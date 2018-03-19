15 минут назад
В Липецке освящен храм
Чин освящения церкви в Желтых Песках прошел после капремонта и обновления настенной живописи
Преосвященнейший епископ Усманский Евфимий совершил чин великого освящения храма святых бессребреников Космы и Дамиана села Желтые Пески после капитального ремонта и обновления настенной росписи и возглавил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в новоосвященном храме.
Престол храма освящен в честь святых бессребреников Космы и Дамиана, сообщает Первое липецкое благочиние.
Фото: blagochinie48.ru
А что Никон (Васин) ?