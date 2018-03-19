Общество

15 минут назад

В Липецке освящен храм

1 177
#церковь #освящение
2
В Липецке освящен храм

Чин освящения церкви в Желтых Песках прошел после капремонта и обновления настенной живописи

Преосвященнейший епископ Усманский Евфимий совершил чин великого освящения храма святых бессребреников Космы и Дамиана села Желтые Пески после капитального ремонта и обновления настенной росписи и возглавил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в новоосвященном храме.

Престол храма освящен в честь святых бессребреников Космы и Дамиана, сообщает Первое липецкое благочиние.

Фото: blagochinie48.ru

1 177
#церковь #освящение
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А что Никон (Васин) ?

1 минуту назад
Совсем уж так плох, что на освящение не прибыл?
ответить

Еще в рубрике

Из липецкого парка просят не делать шашлычную
#парк #опрос #развитие
1
Из липецкого парка просят не делать шашлычную

36 минут назад

Общество
В Липецкой области реализовывали рапс без документов
#рапс #россельхознадзор
В Липецкой области реализовывали рапс без документов

40 минут назад

Общество
Липчане выйдут на «Народную ЭкоТропу»
#туризм #поход
1
Липчане выйдут на «Народную ЭкоТропу»

49 минут назад

Общество
Липецкие политики по-разному оценивают результаты выборов
#выборы
7
Липецкие политики по-разному оценивают результаты выборов

56 минут назад

Общество
В Липецке предлагают поменять маршрут автобуса
#транспорт #инициатива
8
В Липецке предлагают поменять маршрут автобуса

сегодня, 09:27

Общество
Олег Королев: «Президенту страны Путину слава на многие лета!»
#Олег Королев #выборы #Владимир Путин
38
Олег Королев: «Президенту страны Путину слава на многие лета!»

сегодня, 08:43

Общество