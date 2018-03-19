Общество

48 минут назад

Липчане выйдут на «Народную ЭкоТропу»

1 256
#туризм #поход
Липчане выйдут на «Народную ЭкоТропу»

Маршрут похода составит около 35 км.

Липецкий туристический клуб имени Смургиса приглашает всех желающих принять участие в походе «Народная ЭкоТропа». Выход на маршрут запланирован на 24 марта.

Старт акции будет дан от областного ДК в 8 утра. Участников похода на автобусе забросят на маршрут. Точки похода еще не определены, но известно, что протяженность похода составит около 35 км и пройдет через липецкие достопримечательности.

Проект направлен на ознакомление с родным краем, на привлечение населения к местному туризму, объединению людей с активной жизненной позицией. Для участия в акции нужно подать заявку.
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#туризм #поход

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