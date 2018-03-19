Общество

55 минут назад

Липецкие политики по-разному оценивают результаты выборов

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#выборы
Липецкие политики по-разному оценивают результаты выборов

Коммунисты считают, что попали под пресс административного ресурса, а единственный формальный представитель ЛДПР в областном Совете считает, что Путину альтернативы нет.

Сегодня утром GOROD48 взял блиц-интервью у двух липецких политиков, не представляющих «партию власти» («ЕР» безальтернативно поддерживала действующего президента, и ее главный представитель в регионе, губернатор Олег Королев, уже оценил победу Владимира Путина как триумф России).

Сергей Токарев, второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета:

- За мою жизнь профессионального политика, то есть за десять с небольшим лет, я не видел более грязной избирательной компании. Против нашего кандидата Павла Грудинина работал весь административный ресурс. Уже есть видео, как глава администрации Елецкого района Семенихин напутствовал перед открытием избирательных участков членов комиссий тем, что сказал, что у нас - президент один! Это - всего один пример того, что выборы проводит исполнительная власть, а члены избирательных комиссий - статисты.

В стране - 22 миллиона нищих. Всем известны проблемы с медициной и образованием. Но партия власти не представила никакой программы действий по выходу из тупика. У нашего кандидата была программа, но на дебатах обсуждали не ее, а лили грязь на Павла Грудинина. И все же он показал второй результат. За него отдано более 11% голосов. Хочу поблагодарить наших избирателей за то, что они не поддались на провокации и пришли на выборы.

Павел Евграфов, депутат областного Совета от фракции ЛДПР:

- Наш кандидат, Владимир Жириновский, набрал 5,6% голосов. И этот результат был ожидаем и предсказуем. В настоящее время Путину альтернативы нет. Маловероятно, что кто-то из кандидатов мог составить ему конкуренцию. Павел Грудинин, который занял второе место по результатам выборов, набрал более 11% просто потому, что был новым лицом в политике.

Но эти выборы все же были парадоксальными: многие недовольные властью граждане пришли на выборы и отдали свои голоса действующему президенту. Может, потому, что в России всегда верили в доброго царя? Иного ответа у меня нет. Ко мне, как к депутату, на прием приходят сотни липчан, и все они высказывают недовольство действующей властью. Получается, люди ругают власть, но любят Путина. Надеюсь, что в следующие 6 лет президент России будет так же активен в налаживании быта россяин, как он активен в защите интересов России на международной арене.
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#выборы

Комментарии (7)

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Лидия

5 минут назад
Как можно верить КПРФ, если сегодня коммунисты партбилет на груди хранили, а завтра этот партбилет публично сожгли? Власть была в руках КПСС - вся, без остатка! Не смогли, профукали, продали, разбазарили???!!! Чего уж теперь-то...после драки кулаками не машут...
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Mikl

12 минут назад
Ленину потребовалось не менее 20 лет, чтоб сменить власть. Создать коммунистические ячейки по всей стране, издавать газету Искра, и ждать революционную ситуацию когда верхи не могут а низы не хотят. Поэтому Собчак не смогла победить с первого раза, а у Путина весь административный ресурс был. Работать надо весь период начиная с сегодняшнего дня и до новых выборов, идти в массы, быть узнаваемым в политической борьбе, а не в колхозе.
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маруся

19 минут назад
Алекс, идиотов в нашей стране немного меньше 80 процентов, просто из этих 80 процентов 40-50- обязали проголосовать так, без вариантов (гос. служба, бюджетники-врачи-учителя и пр. им подобные структуры) Сейчас коммент будет удален, а я опять заблокирована на неделю-другую..))
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Алекс

36 минут назад
Как обычно все куплено путинской * .первый вор в стране никогда не отдаст свою власть.а то что у нас в стране 80 процентов идиотов которые его выбрали и потом плачуться что мы плохо живём.никогда не будет нормальных выборов пока у власти верхушка воров и взятлчников.
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гостья

42 минуты назад
Парадоксы СССР, или еще заголовки на город48 "безработный N на иномарке превысил скорость" (ну это так образно)....парадоксы сейчас: безработные на иномарках))) безработные не отчисляют налогов, но имеют полис))) магазины в каждом подъезде, но к вечеру полки пустоваты)))) в маршрутках в норковых шубах)))
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саша

47 минут назад
это все потому, что передачи для даунов -пусть говорят и давай поженимся -сделали свое дело хорошо-т. е результат достигнут-147 процентов
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Парадоксы СССР

50 минут назад
1) Безработицы нет, но никто не работает. 2) Никто не работает, но все выполняют план. 3) Все выполняют план, но в магазинах ничего нет. 4) В магазинах ничего нет, но на столах есть всё. 5) На столах всё есть, но все недовольны. 6) Все недовольны, но все голосуют "за"!
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