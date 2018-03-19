55 минут назад
Липецкие политики по-разному оценивают результаты выборов
Коммунисты считают, что попали под пресс административного ресурса, а единственный формальный представитель ЛДПР в областном Совете считает, что Путину альтернативы нет.
Сергей Токарев, второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета:
- За мою жизнь профессионального политика, то есть за десять с небольшим лет, я не видел более грязной избирательной компании. Против нашего кандидата Павла Грудинина работал весь административный ресурс. Уже есть видео, как глава администрации Елецкого района Семенихин напутствовал перед открытием избирательных участков членов комиссий тем, что сказал, что у нас - президент один! Это - всего один пример того, что выборы проводит исполнительная власть, а члены избирательных комиссий - статисты.
В стране - 22 миллиона нищих. Всем известны проблемы с медициной и образованием. Но партия власти не представила никакой программы действий по выходу из тупика. У нашего кандидата была программа, но на дебатах обсуждали не ее, а лили грязь на Павла Грудинина. И все же он показал второй результат. За него отдано более 11% голосов. Хочу поблагодарить наших избирателей за то, что они не поддались на провокации и пришли на выборы.
Павел Евграфов, депутат областного Совета от фракции ЛДПР:
- Наш кандидат, Владимир Жириновский, набрал 5,6% голосов. И этот результат был ожидаем и предсказуем. В настоящее время Путину альтернативы нет. Маловероятно, что кто-то из кандидатов мог составить ему конкуренцию. Павел Грудинин, который занял второе место по результатам выборов, набрал более 11% просто потому, что был новым лицом в политике.
Но эти выборы все же были парадоксальными: многие недовольные властью граждане пришли на выборы и отдали свои голоса действующему президенту. Может, потому, что в России всегда верили в доброго царя? Иного ответа у меня нет. Ко мне, как к депутату, на прием приходят сотни липчан, и все они высказывают недовольство действующей властью. Получается, люди ругают власть, но любят Путина. Надеюсь, что в следующие 6 лет президент России будет так же активен в налаживании быта россяин, как он активен в защите интересов России на международной арене.
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Парадоксы СССР