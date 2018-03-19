Общество
сегодня, 09:27
В Липецке предлагают поменять маршрут автобуса
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Инициатива касается графика движения №27а.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Максим Созонов вынес на суд интернет-активистов предложение поменять маршрут следования городского автобуса №27а. Липчанин считает, что транспорт должен идти через Сырский Рудник.
- Предлагаю изменить путь следования маршрута №27а - это улучшит транспортную доступность 27-ого микрорайона и Юго-Западную часть Сырского Рудника. Предлагаю следующую схему: ул. 9 мая – пр. Мира – Петровский мост – ул. Советская – пр. Победы – пр. 60 лет СССР –Березовая Аллея - Бульвар Есенина-29-й микрорайон-Воронежское Шоссе-Школа№23 -Переезд/ул Юношеская, - поясняет Максим Созонов.
Предложение о смене маршрута автобуса №27а поддержали уже 10 человек. Если к 13 апреля число одобрений достигнет 500 голосов «за», то идею рассмотрят в мэрии Липецка.
- Предлагаю изменить путь следования маршрута №27а - это улучшит транспортную доступность 27-ого микрорайона и Юго-Западную часть Сырского Рудника. Предлагаю следующую схему: ул. 9 мая – пр. Мира – Петровский мост – ул. Советская – пр. Победы – пр. 60 лет СССР –Березовая Аллея - Бульвар Есенина-29-й микрорайон-Воронежское Шоссе-Школа№23 -Переезд/ул Юношеская, - поясняет Максим Созонов.
Предложение о смене маршрута автобуса №27а поддержали уже 10 человек. Если к 13 апреля число одобрений достигнет 500 голосов «за», то идею рассмотрят в мэрии Липецка.
8 1194
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