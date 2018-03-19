Общество

сегодня, 09:27

В Липецке предлагают поменять маршрут автобуса

8 1194
#транспорт #инициатива
1
В Липецке предлагают поменять маршрут автобуса

Инициатива касается графика движения №27а.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Максим Созонов вынес на суд интернет-активистов предложение поменять маршрут следования городского автобуса №27а. Липчанин считает, что транспорт должен идти через Сырский Рудник.

- Предлагаю изменить путь следования маршрута №27а - это улучшит транспортную доступность 27-ого микрорайона и Юго-Западную часть Сырского Рудника. Предлагаю следующую схему: ул. 9 мая – пр. Мира – Петровский мост – ул. Советская – пр. Победы – пр. 60 лет СССР –Березовая Аллея - Бульвар Есенина-29-й микрорайон-Воронежское Шоссе-Школа№23 -Переезд/ул Юношеская, - поясняет Максим Созонов.

Предложение о смене маршрута автобуса №27а поддержали уже 10 человек. Если к 13 апреля число одобрений достигнет 500 голосов «за», то идею рассмотрят в мэрии Липецка.
8 1194
#транспорт #инициатива
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

maks

34 минуты назад
Я живу на Минской еду на №345 на Сырский в больницу почему автобусы не поворачивают на лево а объявляют конечную там что дорог нет или остановок хоть на одну остановку продлили бы 22 руб кладем и остановку пешком до больницы идем с больными ногами .
ответить

кокс

38 минут назад
Пассажир, 28 едет через Европейский,до Ударников 4 км если не больше там вообще у них беда с транспортом.
ответить

гостья

48 минут назад
Пассажир, да у нас скоро только рудник и будет обеспечен транспортом...
ответить

гостья

48 минут назад
после того, как убрали 351 и так не уедешь теперь с 24го, а еще и этот хотят поменять...
ответить

наталья

51 минуту назад
Верните 351 маршрут! От Парка Победы в сторону НЛМК теперь нормально не уедешь. 27 и 27а ждем по 20 минут, а если маршрут 27а изменят, вообще кошмар!
ответить

на Цемзаводе

55 минут назад
315 много? раньше было много, а теперь не дождешься. 11 и 311 вообще животные мифические. пустите еще транспорт в сторону Цемзавода!
ответить

Пассажир

сегодня, 09:36
28 уже продлили, и что получили в итоге? Ждём его по 40 минут. На рудник и так много автобусов ходит.
ответить

123

сегодня, 09:35
Жители Ударников и Юношеской обделены транспортом не куда не уехать кроме проспекта победы №35 и №353 едут одинакова а после 20 час и №353 пропадает в по Мюстикова и Ангарской обилее автобусов №24 №24а№28№28а№36№315№345 автобусы едут почти во все районы города а с Ударников идти на эти автобусы очень далеко а на №24 №28 идти вообще в город так что если даже вечером ехать с НЛМК все равно придется ехать с пересадкой домой так как №28 едет даже не по Минской а через Европейский на Сырский очень далеко.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке освящен храм
#церковь #освящение
1
В Липецке освящен храм

14 минут назад

Общество
Из липецкого парка просят не делать шашлычную
#парк #опрос #развитие
1
Из липецкого парка просят не делать шашлычную

35 минут назад

Общество
В Липецкой области реализовывали рапс без документов
#рапс #россельхознадзор
В Липецкой области реализовывали рапс без документов

39 минут назад

Общество
Липчане выйдут на «Народную ЭкоТропу»
#туризм #поход
1
Липчане выйдут на «Народную ЭкоТропу»

48 минут назад

Общество
Липецкие политики по-разному оценивают результаты выборов
#выборы
7
Липецкие политики по-разному оценивают результаты выборов

55 минут назад

Общество
Олег Королев: «Президенту страны Путину слава на многие лета!»
#Олег Королев #выборы #Владимир Путин
37
Олег Королев: «Президенту страны Путину слава на многие лета!»

сегодня, 08:43

Общество