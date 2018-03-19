Минсельхоз назвал приоритет новой продовольственной программы

Развитие молочного скотоводства стоит в приоритете новой программы по развитию агропромышленного комплекса до 2025 года

Как рассказали «Известиям» в Минсельхозе, через семь лет планируется нарастить производство молока на 1,3 млн т. Предложения министерства уже направлены в правительство.

В ведомстве пояснили, что акцент на молочном скотоводстве был сделан потому, что молоко является основным сырьем для производства продуктов, составляющих основу рационального питания.

Ожидается, что производство молока к 2025 году достигнет 32,4 млн т.