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сегодня, 08:05

Российские ученые испытывают вакцину от наркомании

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Российские ученые испытывают вакцину от наркомании

Директор Национального научного центра (ННЦ) наркологии Татьяна Клименко рассказала «Известиям», что российские ученые проводят испытания вакцины, блокирующей формирование зависимости от опиатов.

При ее использовании в организме образуются антитела, блокирующие действие определенного наркотика. Для вакцины будут использованы антитела, полученные из лошадиной крови. 

В будущем предполагается создавать подобные средства для защиты и от других психоактивных веществ. В случае успешного прохождения испытаний вакцину предлагают вводить подросткам для профилактики.

Испытания на животных показали, что иммунитет сохраняется в течение года, пишут "Известия".

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