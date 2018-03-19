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сегодня, 07:25

Липецкая область по итогам выборов обогнала страну

46 5340
#выборы
4
Липецкая область по итогам выборов обогнала страну

За Владимира Путина проголосовали 80,8% избирателей.

В избирательной комиссии Липецкой области завершен подсчет голосов отданных на прошедших 18 марта выборах президента Российской Федерации.

Итоговые цифры выглядят следующим образом:

За Сергея Бабурина проголосовали  3833 избирателей, или 0.57% от общего чисила пришедших на выборы.

Павел Грудинин набрал 67264 голоса, или 10.03%.

Владимир Жириновский - 33723 голоса, или 5.03%.

Владимир Путин -  542 042 голоса, или 80.84%.

Ксения Собчак - 6708 голосов, или 1%.

Максим Сурайкин - 3990 голосов, или 0.60%.

Борис Титов - 3257 голосов, или 0.49%.

Григорий Явлинский - 3494 голоса, или 0.52%.

В целом по стране после подсчета 99% протоколов Владимир Путин набрал 76,65% голосов.

46 5340
#выборы
4

Комментарии (46)

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Кабы хуже не было

2 минуты назад
Ген раба не искоренить у нашего народа
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Наталья

4 минуты назад
Молодцы липчане и РОССИЯ в целом!!!!!!!!
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Вы не в курсе

6 минут назад
Анастасия!!!, СССР развалили жвачка и хард рок,Дуралефф подтвердит.Вы со своими куриными мозгами застряли в 90-х.На дворе -махровый феодализм.
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Guest

7 минут назад
Срамота.
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Абсолютно согласен

10 минут назад
гостья, Как все это умещается,не понимаю.
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В Плеханово

11 минут назад
Ульяна, Вы тоже будете самая достойная.Страна дураков!
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гостья

12 минут назад
Россия, ниже написала, но повторюсь) вас под дулом пистолета вели?))) а с другой стороны, если вам неугодна власть, при которой вы сейчас имеете работу на НЛМК, то не ходили бы)))) какая вам тогда разница то))))) а то вы хотите и работу нормальную иметь с зарплатой и моя хата с краю....так что про все эти заставления - брехня полная
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А где разум,в каком месте?

12 минут назад
Голос разума, Вам объявили результат еще год назад.70% от 70% пришедших на голосование.Только наивный дурак думает ,что он выиграет в этот лохотрон.На голосование не пошли люди,у которых есть мозги и достоинство.
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...

12 минут назад
липчане выбрали ту власть, которую хотели и заслуживали, так что не нойте на форумах как вам хреново жить. Вперед к светлой «стабильности»!!!
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Вася

13 минут назад
Готовьтесь затягивать пояса,сами выбрали потом не нойте,скоро железный занавес будет для России!
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