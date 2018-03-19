Общество
сегодня, 07:25
Липецкая область по итогам выборов обогнала страну
За Владимира Путина проголосовали 80,8% избирателей.
В избирательной комиссии Липецкой области завершен подсчет голосов отданных на прошедших 18 марта выборах президента Российской Федерации.
Итоговые цифры выглядят следующим образом:
За Сергея Бабурина проголосовали 3833 избирателей, или 0.57% от общего чисила пришедших на выборы.
Павел Грудинин набрал 67264 голоса, или 10.03%.
Владимир Жириновский - 33723 голоса, или 5.03%.
Владимир Путин - 542 042 голоса, или 80.84%.
Ксения Собчак - 6708 голосов, или 1%.
Максим Сурайкин - 3990 голосов, или 0.60%.
Борис Титов - 3257 голосов, или 0.49%.
Григорий Явлинский - 3494 голоса, или 0.52%.
В целом по стране после подсчета 99% протоколов Владимир Путин набрал 76,65% голосов.
Итоговые цифры выглядят следующим образом:
За Сергея Бабурина проголосовали 3833 избирателей, или 0.57% от общего чисила пришедших на выборы.
Павел Грудинин набрал 67264 голоса, или 10.03%.
Владимир Жириновский - 33723 голоса, или 5.03%.
Владимир Путин - 542 042 голоса, или 80.84%.
Ксения Собчак - 6708 голосов, или 1%.
Максим Сурайкин - 3990 голосов, или 0.60%.
Борис Титов - 3257 голосов, или 0.49%.
Григорий Явлинский - 3494 голоса, или 0.52%.
В целом по стране после подсчета 99% протоколов Владимир Путин набрал 76,65% голосов.
Кабы хуже не было
Наталья
Вы не в курсе
Guest
Абсолютно согласен
В Плеханово
гостья
А где разум,в каком месте?
...
Вася