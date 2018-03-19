Липецкая область по итогам выборов обогнала страну

За Владимира Путина проголосовали 80,8% избирателей.

В избирательной комиссии Липецкой области завершен подсчет голосов отданных на прошедших 18 марта выборах президента Российской Федерации.



Итоговые цифры выглядят следующим образом:



За Сергея Бабурина проголосовали 3833 избирателей, или 0.57% от общего чисила пришедших на выборы.



Павел Грудинин набрал 67264 голоса, или 10.03%.



Владимир Жириновский - 33723 голоса, или 5.03%.



Владимир Путин - 542 042 голоса, или 80.84%.



Ксения Собчак - 6708 голосов, или 1%.



Максим Сурайкин - 3990 голосов, или 0.60%.



Борис Титов - 3257 голосов, или 0.49%.



Григорий Явлинский - 3494 голоса, или 0.52%.



В целом по стране после подсчета 99% протоколов Владимир Путин набрал 76,65% голосов.



