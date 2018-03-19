Путин в Липецкой области набирает по предварительным данным - 79,52%.

В избирательной комиссии Липецкой области продолжают подсчитывать голоса избирателей

Волеизъявление граждан проходило на 911 избирательных участках. К 18.00 проголосовали 64,2% избирателей или 594 тысячи 470 человек из 928 тысяч 536 жителей области наделенных правом голоса.

По данным избирательной комиссии Липецкой области на 23.11 мск, чуть более 30% участковых избирательных комиссии подвели итоги. За Владимира Путина проголосовало 79,52%. За Павла Грудинина отдали 10, 69%, за Владимира Жириновского – 5,5%, За Ксению Собчак – 1,05%, за Максима Сурайкина – 0,65%, за Сергея Бабурина – 0,6%, Борис Титов – 0,51, Григорий Явлинский – 0,5%.