Общество

вчера, 23:19

Путин в Липецкой области набирает по предварительным данным - 79,52%.

12 596
#выборы
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Путин в Липецкой области набирает по предварительным данным - 79,52%.

В избирательной комиссии Липецкой области продолжают подсчитывать голоса избирателей

Волеизъявление граждан проходило на 911 избирательных участках. К 18.00 проголосовали 64,2% избирателей или 594 тысячи 470 человек из 928 тысяч 536 жителей области наделенных правом голоса.

По данным избирательной комиссии Липецкой области на 23.11 мск, чуть более 30% участковых избирательных комиссии подвели итоги. За Владимира Путина проголосовало 79,52%. За Павла Грудинина отдали 10, 69%, за Владимира Жириновского – 5,5%, За Ксению Собчак – 1,05%, за Максима Сурайкина – 0,65%, за Сергея Бабурина – 0,6%, Борис Титов – 0,51, Григорий Явлинский – 0,5%.

12 596
#выборы
1

Комментарии (12)

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воспоминания о будущем

4 минуты назад
август 1914 - весь народ в едином патриотическом порыве ликовал по случаю объявления войны германцам..при виде вышедшего на балкон царя вся площадь бухнулась на колени и запела гимн "Боже, царя храни!".. прошло 2,5 года.. февраль 1917- ну дальше вы сами знаете.. ;)
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@ntonipresident

14 минут назад
Весь день наблюдала, как старики, которые еле-еле соображают ставят галочки сами знаете куда...https://twitter.com/ntonipresident/status/975481137819783168
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@ntonipresident

15 минут назад
- Сфоткайте, как я голосую, мне нужно показать на работе. - Вы же понимаете, что это уголовщина, никто не имеет права вас заставлять голосовать? - Ой ладно вам (кривится и машет рукой), мне сказали, а я делаю.https://twitter.com/ntonipresident/status/975481944069890059
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Правда

21 минуту назад
Только наши толстые откормленные на селигере мгеровские сраки! Только грабеж трудового населения! Только фальсификация выборов! Только "денег нет"! Только нищий МРОТ! Только «трезвые» зверьки на порше! Только злобное быдло вместо цивилизованных людей! Только «невиновые» максимы машкины, сбивающие людей на летающих инотазах! Только кор руп ция! Только продажные судьи! Только цирк! Только зоопарк! Только санкции! Только рост цен и тарифов! Только ямы на дорогах! Только потопы! Только пожары! Только горы снега! Только взрывы! Только войны! Только развал производства, образования и медицины! Только беспредел нелегитимной "власти"! Только вранье! Только жулики! Только воры! Только мой ботоксный фюрер. Я снова за него голосовал!
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Правда

26 минут назад
мизантроп, а ты что скулишь,припёрло уже?)))
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мизантроп

29 минут назад
так вам и надо, глупые и зомбированные липецкие мещане! привет телевизору. но когда совсем припрет, не смейте ныть и ругать власть!
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власть не выбирают - ее покупают

35 минут назад
если Путина подменили на Медведева то Димон "набрал" все те же " 82%" .
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Таня

вчера, 23:45
Надеюсь после такой явки и таких результатов в липецк будут направлять такие же дотации как в дагестан. Хотя и 1/10 этих дотаций будет выше в 10 раз чем сейчас кавказ получает. А то пойдут липчане терроризмом заниматься.
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USA

вчера, 23:32
Если страной правит половой орган дедушки, то скоро ей наступит половой орган бабушки.
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леший

вчера, 23:29
в этой стане от путина не спастись, он будет через 6 лет и через 26 лет! путин forever
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