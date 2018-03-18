Предварительные данные голосования в Липецкой области: Путин – 82,70%

В Избирательной комиссии Липецкой области считают голоса избирателей

Волеизъявление граждан проходило на 911 избирательных участках. К 18.00 проголосовали 64,2% избирателей или 594 тысячи 470 человек из 928 тысяч 536 жителей области наделенных правом голоса.

По данным избирательной комиссии Липецкой области на 22.07 мск, за Владимира Путина в проголосовало 82,70%. За Павла Грудинина отдали 8,95%, за Владимира Жириновского – 5,36%, За Ксению Собчак – 0,59%, за Максима Сурайкина – 0,53%, за Сергея Бабурина – 0,52%, Борис Титов – 0,27, Григорий Явлинский – 0,22%.

Речь пока идет о небольшом количестве подсчитанных бюллетеней. Данные будут меняться.