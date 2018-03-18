Общество

54 минуты назад

Предварительные данные голосования в Липецкой области: Путин – 82,70%

15 857
#выборы #подсчет
Предварительные данные голосования в Липецкой области: Путин – 82,70%

В Избирательной комиссии Липецкой области считают голоса избирателей

Волеизъявление граждан проходило на 911 избирательных участках. К 18.00 проголосовали 64,2% избирателей или 594 тысячи 470 человек из 928 тысяч 536 жителей области наделенных правом голоса.

По данным избирательной комиссии Липецкой области на 22.07 мск, за Владимира Путина в проголосовало 82,70%. За Павла Грудинина отдали 8,95%, за Владимира Жириновского – 5,36%, За Ксению Собчак – 0,59%, за Максима Сурайкина – 0,53%, за Сергея Бабурина – 0,52%, Борис Титов – 0,27, Григорий Явлинский – 0,22%.

Речь пока идет о небольшом количестве подсчитанных бюллетеней. Данные будут меняться.

15 857
#выборы #подсчет

Комментарии (15)

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вопрос

1 минуту назад
ALEX, пусть дальше пашет. Дел что ли там нет?
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ALEX

2 минуты назад
пос.совхоза им Ленина
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вопрос

3 минуты назад
кто такой грудинин?из какой деревни
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ALEX

5 минут назад
На самом деле все так,не подтасовывали ничего.
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Григорьев

5 минут назад
Все знакомые голосовали за Путина....он и выиграл,вот ведь чудо,как такое может быть? А все грудинята и насральнята сосите молча.
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сегодня

13 минут назад
Позавидовал Серебрякову.нет у меня денег,чтобы в Канаду улететь.Придется здесь крепиться.
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сам не пойму,

21 минуту назад
., у кого не спрашивал- за Грудинина,отвечали,а тут-Вовка.да ещё ,якобы,40% не стали отвечать на этот вопрос.Гос.тайна,е пти,как-будто
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Веня

21 минуту назад
По итогам обследования в январе 2017г. численность рабочей силы составила 76,1 млн.человек, или 52% от общей численности населения страны, 33 миллиона бюджетников и чиновников...т.е каждый второй бюджетный..КАКИЕ ВЫБОРЫ ВЫ ЖДЕТЕ????...врачей и учителей 4 млн всего из них
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И про жкх

22 минуты назад
Явка, тоже надо им напомнить а еще налоги поборы
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лучше иметь дочь ******* чем училку

28 минут назад
Не все пипчане проживут эти 6 лет правления Брежнева Владимира Владимировича. Для меня учитель - символ подтасовок, шулерства, взяточничества, поборов и подхалимста
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