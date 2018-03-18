В Липецке Путина выбирали «сердечком»

Избиратели оставляли послания в листах голосования.

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7 бюллетеней для голосования по участку 24-49 в Липецке признаны недействительными из-за их порчи избирателями. Такое решение приняла участковая комиссия после осмотра листов для голосования вместе с наблюдателями. Вместе с невостребованными бюллетенями на участке списали в общей сложности 446 листов для голосования.



Липчане во время волеизъявления проявили свою креативность, а некоторые решили через бюллетень оставить анонимное послание. Так, есть вариант голосования проставлением в поле кандидата символа "сердечко", кроме того кто-то писал «Он лучше всех в мире». Все это адресовано Владимиру Путину.



Подсчёт голосов на участке ещё не завершён. Сегодня как внутри помещения, так и вне его проголосовали 1 161 человек. Участковая комиссия прибегла к традиционному приему разбивки бюллетеней и «рассадила» кандидатов в президенты России по школьным и офисным стульям. Выше всего стопка оказалась у действующего главы государства. Предварительный подсчёт показал, что за него на данном участке проголосовали более 2/3 избирателей - свыше 800.







