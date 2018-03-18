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В Липецке Путина выбирали «сердечком»

20 1811
#выборы #подсчет голосов
В Липецке Путина выбирали «сердечком»

Избиратели оставляли послания в листах голосования.

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7 бюллетеней для голосования по участку 24-49 в Липецке признаны недействительными из-за их порчи избирателями. Такое решение приняла участковая комиссия после осмотра листов для голосования вместе с наблюдателями. Вместе с невостребованными бюллетенями на участке списали в общей сложности 446 листов для голосования.

Липчане во время волеизъявления проявили свою креативность, а некоторые решили через бюллетень оставить анонимное послание. Так, есть вариант голосования проставлением в поле кандидата символа "сердечко", кроме того кто-то писал «Он лучше всех в мире». Все это адресовано Владимиру Путину.

Подсчёт голосов на участке ещё не завершён. Сегодня как внутри помещения, так и вне его проголосовали 1 161 человек. Участковая комиссия прибегла к традиционному приему разбивки бюллетеней и «рассадила» кандидатов в президенты России по школьным и офисным стульям. Выше всего стопка оказалась у действующего главы государства. Предварительный подсчёт показал, что за него на данном участке проголосовали более 2/3 избирателей - свыше 800.



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#выборы #подсчет голосов

Комментарии (20)

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Эльга

1 минуту назад
Эльга, на идиотов не обращаю внимания. Если у вас, недоумка ,нет фантазии свой ник придумать- чужим пользуетесь- о чем с Вами диалог вести?! Недоумок, он есть недоумок, хоть в России, хоть на Марсе.
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Маня

1 минуту назад
Ну как так может быть! Кого ни спроси,никто за путина не голосовал! а у него 75%?
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Сергей 13

3 минуты назад
Как в анекдоте,"это не сердце,это жопа,я 20 лет кардиохирургом работаю")).Медицину и образование Обама или Трамп Вам развалил?Хавайте,и детям Вашим хватит.
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Александр

4 минуты назад
Держит нас , о умнейшая Эльга, правящая верхушка. Им не выгодно чтоб кормящее их стадо разбегалось. Бомжи ни где не нужны. А заработать здесь могут только руки моющие . И так было во все века в нашей Великой стране. От того и происходят время от времени революции и 90е перевороты, что кто-то в рукомойстве не знает меры и беспредельничает. Пока не настучат по мозгам. Хотя ни одна революция ничего не приносит. Как то так. А Путин, честно сказать, как личность он достоин уважения. Жаль что одной личности маловато что б местечковых рукомойников угомонить
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Казырный

15 минут назад
Ждите новые налоги дебила ха ха ха
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Эльга

17 минут назад
нытики-вечно не довольные, кто вас в стране держит?! Выбирайте любую страну мира и езжайте на ПМЖ, где бензин бесплатно в ваш авто заливать будут и работать не нужно- за красивые ваши глаза вам будут платить .... Я выбираю Путина В.В.- это единственный кандидат из всех кандидатов в Президенты России.
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Гость

32 минуты назад
Писец ребята готовьте кошельки Путин не наелся и не всем долги простил...зато у нас ипотеки под бешенный %,платить за собственно построенный туалет кто живет в деревне,кто ягоду грибы собирает готовьте налог,за транспорт и за дороги плати,за жилье,которое государство не помогло приобрести платить бешенный налог и ком.услуги.
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Гвоздь на 100 в хохломозг

36 минут назад
Теперь осталось киев переименовать
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Юрий

45 минут назад
"Выбрали"... Ща бензин полтос будет. транспортный налог будем продолжать платить дважды. Впереди 6 лет распродажи остатков нашей Родины и обогащения олигархов... А от того, что Петрович будет править вечно, волосы дыбом встают.....
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Нигде

52 минуты назад
Против, ))))))
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