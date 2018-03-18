Общество

сегодня, 20:00

В Липецке закрылись избирательные участки

7 1113
#выборы
В Липецке закрылись избирательные участки

В 20.00 на территории Липецкой области закончилось голосование по выборам президента Российской Федерации.

Волеизъявление граждан проходило на 911 избирательных участках. К 18.00 проголосовали 64,2% избирателей или 594 тысячи 470 человек из 928 тысяч 536 жителей области наделенных правом голоса.

При этом, явка превысила активность избирателей на выборах президента 2012 года на 6%.

Минимальная явка по области сегодня зафиксирована  в Липецке, здесь проголосовали 56,42% избирателей. Максимальная - в Измалковском и Хлевенском районах - 85,83% и 85,35% соответственно.

В ходе голосования избирательная комиссия Липецкой области получила три жалобы на незначительные нарушения.
7 1113
#выборы

Комментарии (7)

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поллитртехнологи

6 минут назад
ох накачали явку, накачали как...
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ОДИН ГОЛОС

29 минут назад
В КАЛИКИНСКИХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ В ШКОЛАХ ПРОИЗОШЕЛ СБРОС БЮЛЛЕТЕНЕЙ ЭТО ДОБРОВСКИЙ РАЙОН
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Для раба

37 минут назад
Это отчасти глупость с их стороны,зная место регистрации сотрудника,через сайт ЦИК легко определить номер участка!!кроме тех,кто открепительные брал
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Палка

40 минут назад
Ну что ж. Посчитаем.
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Бедный раб НЛМК

сегодня, 20:26
Да-это всё благодаря работникам НЛМК!Которых под отчёт гнали на выборы,вплоть,до времени и номера участка должен доложить руководству!!!
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счастье близко

сегодня, 20:15
ну теперь заживем.надо бы срок правления продлить,а то 6 лет - ни к селу,ни к городу.вот 10 лет куда симпатичнее и звучит солиднее.
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лохотрон закрыт

сегодня, 20:07
а клоуны остались.
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