В Липецке закрылись избирательные участки

В 20.00 на территории Липецкой области закончилось голосование по выборам президента Российской Федерации.

Волеизъявление граждан проходило на 911 избирательных участках. К 18.00 проголосовали 64,2% избирателей или 594 тысячи 470 человек из 928 тысяч 536 жителей области наделенных правом голоса.



При этом, явка превысила активность избирателей на выборах президента 2012 года на 6%.



Минимальная явка по области сегодня зафиксирована в Липецке, здесь проголосовали 56,42% избирателей. Максимальная - в Измалковском и Хлевенском районах - 85,83% и 85,35% соответственно.



В ходе голосования избирательная комиссия Липецкой области получила три жалобы на незначительные нарушения.

