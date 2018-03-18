В Липецке презентовали кружки и секции

Презентация кружков и секций состоялась сегодня в рамках Дня единых действий.

Как сообщает департамент образования Липецка, 100-летию дополнительного образования в России посвятили образовательные учреждения различные мастер-классы, турниры, состязания.

В школе № 59 состоялся шахматный турнир для детей и родителей. Уже определены победители и призеры. В шахматы играли и в школе № 29. Здесь прошло мероприятие «Папа, мама, я, - шахматная семья». Мастер-классы по технике игры в шахматы прошли и в школе № 63. Здесь же был организован мастер-класс "Занимательная химия", где все желающие - и дети, и родители - провели интересные химические опыты. В другом кабинете осваивали технику рисунка по мокрому листу, учащиеся начальных классов продемонстрировали, чему можно научиться в кружке «Юный библиотекарь». В школе № 18 презентовали кружок «Юный робототехник», секции «Будущий воин», «Каратэ». Руководитель допризывной подготовки «Альфа» рассказал о работе центра допризывной подготовки. Мастер-класс по плаванию провела президент Федерации плавания Липецкой области

В школе № 51 учащимся и их родителям предложили освоить азы фехтовальных движений и даже провести мини-турнир. В школе № 41 состоялся футбольный матч между родителями и учащимися старших классов.

В ЦРТ «Левобережный» наряду с широко распространенными творческими объединениями сегодня презентовали «Валяние из шерсти», «Искусство пирографии», «Волшебство из фоамирана».

В преддверии весеннего тепла юные модницы получили возможность изготовить самостоятельно украшение для броши в виде цветка из фоамирана - декоративного материала, применяемого в различных видах рукоделия. Мастер-класс по пирографии посетили взрослые и дети, которые не только получили удовольствие от работы с деревом и красками, но и изготовили и забрали домой подставку под горячее.

День единых действий продолжается. До 20:00 проводится фотоконкурс «Всей семьей на выборы» и общегородское голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Фото: www.doal.ru