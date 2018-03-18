Происшествия

сегодня, 19:52

Водитель БМВ врезался в столб в Левобережье

9 1693
#дтп
4
Водитель БМВ врезался в столб в Левобережье

А до это врезался в «Ладу»

Сегодня утром владелец автомобиля «Лада Гранта» у ТРЦ «Ноябрьский» стоял на светофоре, ожидая зеленого света. В этот момент сзади в него въехала БМВ. Водитель иномарки скрылся с места происшествия. Позже он был задержан в Левобережье, когда… врезался в столб. Водитель был доставлен в ГИБДД.

Как сообщили GOROD48 очевидцы происшествия, водитель «Лады» тоже явился в ГИБДД , написал объяснение и… получил бумагу с отказом в возбуждении административного дела, в связи с отсутствием состава преступления. А водитель БМВ от освидетельствования в наркологии отказался.

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9 1693
#дтп
4

Комментарии (9)

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мимоходом

1 минуту назад
Сразу видно,что за рулем бмв сидел чмырь.
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БМВ

7 минут назад
на выборА спешил наверное
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Эшафот

21 минуту назад
Сейчас завистливый индезит будет радоваться чужому горю
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Вопросик

23 минуты назад
хочу быть , столбовою дворянкой !
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Веня

32 минуты назад
а почему водитель лады не вызвал на место дтп полицию?...все участки охраняли?)...бмв скорее всего не на нем, теперь утрепится доказывать, даже при наличии видео
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ded

сегодня, 20:24
ахахаха.. на столбе объяву видите?? "помощь наркозависимым" )))) водила бмв , видимо, их будущий клиент ))
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BLOOD_JO

сегодня, 20:07
Потому что "Лада", потому что надА)
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Липчанин

сегодня, 20:02
А сейчас что стряслось???по пр.Победы машины с мигалками пронеслись в сторону автовокзала.
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Гость

сегодня, 19:57
а напишите потом ФИО водителя БМВ, чтобы поднять народный "суд".
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