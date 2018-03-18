Водитель БМВ врезался в столб в Левобережье

А до это врезался в «Ладу»

Сегодня утром владелец автомобиля «Лада Гранта» у ТРЦ «Ноябрьский» стоял на светофоре, ожидая зеленого света. В этот момент сзади в него въехала БМВ. Водитель иномарки скрылся с места происшествия. Позже он был задержан в Левобережье, когда… врезался в столб. Водитель был доставлен в ГИБДД.

Как сообщили GOROD48 очевидцы происшествия, водитель «Лады» тоже явился в ГИБДД , написал объяснение и… получил бумагу с отказом в возбуждении административного дела, в связи с отсутствием состава преступления. А водитель БМВ от освидетельствования в наркологии отказался.