Новости в instagram
44 минуты назад
Липчане завалили Сеть селфи с выборов
Избиратели отчитываются о посещении участков.
Среди липчан укоренилась традиция отчитываться о своем участии в том или ином мероприятии через селфи в соцсетях. И выборы президента России не стали исключением. Самые популярные снимки в липецком сегменте Instagram посвящены именно участию в голосовании. При этом авторы селфи не скупятся на тематические хештеги и лозунги.
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