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44 минуты назад

Липчане завалили Сеть селфи с выборов

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#выборы #селфи
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Избиратели отчитываются о посещении участков.

Среди липчан укоренилась традиция отчитываться о своем участии в том или ином мероприятии через селфи в соцсетях. И выборы президента России не стали исключением. Самые популярные снимки в липецком сегменте Instagram посвящены именно участию в голосовании. При этом авторы селфи не скупятся на тематические хештеги и лозунги.











Публикация от @vikulichka_ya










817
#выборы #селфи
2

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