Липчане завалили Сеть селфи с выборов

Избиратели отчитываются о посещении участков.

Публикация от NATALIA YURCHENKO (@natali_dik) 18 Мар 2018 в 6:28 PDT

Публикация от Ангелина Кашина (@lina_cherie) 18 Мар 2018 в 2:55 PDT

Публикация от АННА ЯРОВАЯ (@yarovaya.anna) 18 Мар 2018 в 6:35 PDT

Публикация от @vikulichka_ya 18 Мар 2018 в 8:12 PDT

Публикация от NATALIA YURCHENKO (@natali_dik) 18 Мар 2018 в 6:30 PDT

Публикация от Валерия Ким (@valeriyakim225) 18 Мар 2018 в 5:13 PDT

Публикация от Ека (@katya_belowa) 18 Мар 2018 в 2:56 PDT

Среди липчан укоренилась традиция отчитываться о своем участии в том или ином мероприятии через селфи в соцсетях. И выборы президента России не стали исключением. Самые популярные снимки в липецком сегменте Instagram посвящены именно участию в голосовании. При этом авторы селфи не скупятся на тематические хештеги и лозунги.