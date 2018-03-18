Общество

сегодня, 18:24

В Липецкой области проголосовали 64,2% избирателей

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#явка #выборы
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В Липецкой области проголосовали 64,2% избирателей

Облизбирком обнародовал данные о явке на 18.00.

К 18.00 к избирательным урнам пришли 64,2% избирателей или 594 тысячи 470 человек. Всего избирателей в Липецкой области, наделенных правом голоса - 928 тысяч 536 человек.

Процентный прирост к прошлой избирательной кампании президента -  6,23%.

Минимальная явка - в Липецке, здесь проголосовали 56,42% избирателей, что, впрочем, на 3,58% больше чем на президентских выборах в марте 2012 года.

Максимальную явку демонстрирует Измалковский и Хлевенский районы - 85,83% и 85,35% соответственно.


1 961
#явка #выборы
1

Комментарии (1)

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гостья

сегодня, 18:37
живу между двумя школами и действительно, если сравнить с выборами в думу, сегодня люди идут и идут...сама ходила в 9 утра и уже не первая из дома)))
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