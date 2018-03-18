В Липецкой области проголосовали 64,2% избирателей

Облизбирком обнародовал данные о явке на 18.00.

К 18.00 к избирательным урнам пришли 64,2% избирателей или 594 тысячи 470 человек. Всего избирателей в Липецкой области, наделенных правом голоса - 928 тысяч 536 человек.



Процентный прирост к прошлой избирательной кампании президента - 6,23%.



Минимальная явка - в Липецке, здесь проголосовали 56,42% избирателей, что, впрочем, на 3,58% больше чем на президентских выборах в марте 2012 года.



Максимальную явку демонстрирует Измалковский и Хлевенский районы - 85,83% и 85,35% соответственно.





