Общество
сегодня, 18:24
В Липецкой области проголосовали 64,2% избирателей
Облизбирком обнародовал данные о явке на 18.00.
К 18.00 к избирательным урнам пришли 64,2% избирателей или 594 тысячи 470 человек. Всего избирателей в Липецкой области, наделенных правом голоса - 928 тысяч 536 человек.
Процентный прирост к прошлой избирательной кампании президента - 6,23%.
Минимальная явка - в Липецке, здесь проголосовали 56,42% избирателей, что, впрочем, на 3,58% больше чем на президентских выборах в марте 2012 года.
Максимальную явку демонстрирует Измалковский и Хлевенский районы - 85,83% и 85,35% соответственно.
Процентный прирост к прошлой избирательной кампании президента - 6,23%.
Минимальная явка - в Липецке, здесь проголосовали 56,42% избирателей, что, впрочем, на 3,58% больше чем на президентских выборах в марте 2012 года.
Максимальную явку демонстрирует Измалковский и Хлевенский районы - 85,83% и 85,35% соответственно.
Комментарии (1)
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гостья