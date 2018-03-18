Общество
сегодня, 15:14
Явка на выборах президента на 15 часов в Липецкой области - 50,22%
Проголосовали в регионе - 466 тысяч 157 человек
В избирательной комиссии Липецкой области подвели итоги явки по состоянию на 15 .00. На выборы к этому времени пришли 466 тысяч 157 человек, или 50,22% избирателей.
Активнее всего голосует Измалковский район, там уже проголосовали 67,81% избирателей, аутсайдер - Липецк, здесь проголосовали 45,56%.
По сравнению с президентскими выборами 2012 года, прирост явки составляет 11,31%.
Активнее всего голосует Измалковский район, там уже проголосовали 67,81% избирателей, аутсайдер - Липецк, здесь проголосовали 45,56%.
По сравнению с президентскими выборами 2012 года, прирост явки составляет 11,31%.
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