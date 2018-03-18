Явка на выборах президента на 15 часов в Липецкой области - 50,22%

Проголосовали в регионе - 466 тысяч 157 человек

В избирательной комиссии Липецкой области подвели итоги явки по состоянию на 15 .00. На выборы к этому времени пришли 466 тысяч 157 человек, или 50,22% избирателей.



Активнее всего голосует Измалковский район, там уже проголосовали 67,81% избирателей, аутсайдер - Липецк, здесь проголосовали 45,56%.



По сравнению с президентскими выборами 2012 года, прирост явки составляет 11,31%.





