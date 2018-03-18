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сегодня, 15:14

Явка на выборах президента на 15 часов в Липецкой области - 50,22%

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#выборы #явка
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Явка на выборах президента на 15 часов в Липецкой области - 50,22%

Проголосовали в регионе - 466 тысяч 157 человек

В избирательной комиссии Липецкой области подвели итоги явки по состоянию на 15 .00. На выборы к этому времени пришли 466 тысяч 157 человек, или 50,22% избирателей.

Активнее всего голосует Измалковский район, там уже проголосовали 67,81% избирателей, аутсайдер - Липецк, здесь проголосовали  45,56%.

По сравнению с президентскими выборами 2012 года, прирост явки составляет 11,31%.


2 937
#выборы #явка
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Комментарии (2)

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Наблюдатель

43 минуты назад
Липецк - аутсайдер по прценту явки в виду того, что из за самого ”высокого” уровня з/пл., жители предпочитают ехать на заработки в Москву и Питер!
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Вскрытие

57 минут назад
Конечно высокая явка, не депутата местного выбираем))
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