Общество

37 минут назад

Пострадавших в ДТП под Ельцом брянских футболисток госпитализировать не стали

272
#дтп
Пострадавших в ДТП под Ельцом брянских футболисток госпитализировать не стали

Вся команда - в сборе, и вернулась в родной город

"Сегодня наш футбольный коллектив приехал домой, мы приняли решение возвращаться на поезде. Сразу всех хочу успокоить: все девочки, которых увезла скорая, были оперативно осмотрены, им была оказана медицинская помощь и отпущены к остальной команде, поэтому в Брянск вернулись все, отделавшись испугом и небольшими ушибами", — сообщается в сообществе женского футбольного клуба "Триумф" (Брянск) в "ВКонтакте".



Напомним, вчера, в районе поселка Красный куст в Елецком районе, микроавтобус, в котором брянские футболистки ехали в Воронеж на игру, столкнулся с легковым автомобилем. Четыре футболистки получили травмы и были доставлены в елецкую больницу. 

Фото: vk.com/32triumf


272
#дтп

Комментарии

комментарии проходят модерацию (почему?)
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчан завлекают на избирательные участки концертами, роботами, автоматами (ФОТО)
#Выборы #избиратели #явка
1
Липчан завлекают на избирательные участки концертами, роботами, автоматами (ФОТО)

58 минут назад

Общество
Липецкие избиратели прорывались на выборы с лопатой
#снег #дорога #уборка
4
Липецкие избиратели прорывались на выборы с лопатой

59 минут назад

Общество
В Липецке посетитель караоке разделся догола
#стриптиз #караоке
3
В Липецке посетитель караоке разделся догола

сегодня, 13:33

Общество
Кроме выборов президента в Липецкой области проходит рейтинговое голосование за благоустройство
#выборы
4
Кроме выборов президента в Липецкой области проходит рейтинговое голосование за благоустройство

сегодня, 12:52

Общество
В Липецком районе пропала бабушка
#поиск пропавших людей
4
В Липецком районе пропала бабушка

сегодня, 12:34

Общество
К 12 часам дня в Липецкой области проголосовали 27,29% избирателей
#выборы #явка
1
К 12 часам дня в Липецкой области проголосовали 27,29% избирателей

сегодня, 12:22

Общество