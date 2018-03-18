Пострадавших в ДТП под Ельцом брянских футболисток госпитализировать не стали

Вся команда - в сборе, и вернулась в родной город

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vk.com/32triumf

"Сегодня наш футбольный коллектив приехал домой, мы приняли решение возвращаться на поезде. Сразу всех хочу успокоить: все девочки, которых увезла скорая, были оперативно осмотрены, им была оказана медицинская помощь и отпущены к остальной команде, поэтому в Брянск вернулись все, отделавшись испугом и небольшими ушибами", — сообщается в сообществе женского футбольного клуба "Триумф" (Брянск) в "ВКонтакте".Напомним, вчера, в районе поселка Красный куст в Елецком районе, микроавтобус, в котором брянские футболистки ехали в Воронеж на игру, столкнулся с легковым автомобилем. Четыре футболистки получили травмы и были доставлены в елецкую больницу.