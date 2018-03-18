Липчан завлекают на избирательные участки концертами, роботами, автоматами (ФОТО)

Мы посмотрели, как проходят выборы в Липецке.

Выборы – это не только ответственность, но и веселье. Избирательные комиссии Липецка сегодня приглашают липчан не просто опустить бюллетень в урну, но стараются сделать этот день незабываемым.

Участок №22-18 (школа №18) зовет желающих на концерт. Сделано все ради дорогого избирателя: на первом этаже выполнил свой гражданский долг, поднялся этажом выше и очутился на представлении.







Школьники рассказали, что готовились к ответственному творческому мероприятию не одну неделю. Барышни из старших классов со сцены не забывали напоминать, что в день выборов всем гражданам России не помешало бы отдать свой голос.







Младшие школьники лихо отплясывали под русские мелодии, а учитель истории Сергей Бочаров спел патриотическую песню.







В коридоре на втором этаже было многолюдно. Все потому, что школьный кружок робототехники в этот день решил продемонстрировать всем желающим свои умения.

- Зашли просто проголосовать, но когда сын узнал, что показывают роботов, сразу утащил меня на второй этаж. В итоге мы уже полтора часа здесь, - рассказал GOROD48 житель 28-го микрорайона Денис Шамрай.







Ребятишкам показывали не только уже спроектированных роботов (ученики 18-й школы, к слову, недавно стали призерами конкурса в Москве), но и давали возможность самим попробовать собрать машины. Поэтому второй этаж школы напоминал игровую комнату.

- Сын попросил позвонить двум его друзьям, те пришли сюда вместе с родителями, в итоге взрослые заодно и проголосовали, - пояснил живущий по соседству избиратель Михаил Метальников.



Рядом кипели баталии шахматного турнира.



По соседству руководитель секции «Будущий воин» Евгений Куфтырев знакомил всех желающих с обмундированием, оружием российской армии. Особый интерес вызывали два учебных автомата Калашникова.







Здесь же Куфтырев рассказывал о навыках оказания первой медицинской помощи раненым и пострадавшим.







На соседнем избирательном участке 22-19 работала медсестра. С помощью ручного тонометра она измеряла всем желающим давление.

- Давление у многих высокое, - констатировала медработник Татьяна Пенькова, - Наверное, люди волнуются, ведь выборы – это ответственность.







И, конечно, какие избирательные участки без буфетов. В советские времена многие люди приходили на свободные выборы, потому что была возможность купить колбасу. Сейчас ассортимент пирожков, котлет в тесте и пончиков показался нам скудноватым.







- Чего же вы хотите: многое уже раскупили, - поведала буфетчица, - Людей вон сколько! Чувствуется, что явка на выборах будет высокой.







В Липецке сегодня весь день будут проходить мероприятия, сопровождающие выборы. Концерты продолжатся и во второй половине дня. В 30-й школе пройдет футбольный турнир, в котором примут участие представители ФК «Металлург».

Во многих городах России на свой лад пытаются повысить явку на выборах. Так, в Кемеровской области и в Краснодаре на один день даже сделали бесплатным проезд в общественном транспорте, чтобы все избиратели смогли добраться до участков. В столице Кубани молодые избиратели получают билеты на один круг на "колесе обозрения". А в Кинешме (Ивановская область) на большом экране показывают цветную версию фильма-сказки Александра Роу «Кощей Бессмертный».