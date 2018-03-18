Общество

сегодня, 13:36

Липчан завлекают на избирательные участки концертами, роботами, автоматами (ФОТО)

1 739
#Выборы #избиратели #явка
2
Липчан завлекают на избирательные участки концертами, роботами, автоматами (ФОТО)

Мы посмотрели, как проходят выборы в Липецке.

Загрузка плеера

Выборы – это не только ответственность, но и веселье. Избирательные комиссии Липецка сегодня приглашают липчан не просто опустить бюллетень в урну, но стараются сделать этот день незабываемым.

Участок №22-18 (школа №18) зовет желающих на концерт. Сделано все ради дорогого избирателя: на первом этаже выполнил свой гражданский долг, поднялся этажом выше и очутился на представлении.

5.jpg

Школьники рассказали, что готовились к ответственному творческому мероприятию не одну неделю. Барышни из старших классов со сцены не забывали напоминать, что в день выборов всем гражданам России не помешало бы отдать свой голос.

6.jpg

Младшие школьники лихо отплясывали под русские мелодии, а учитель истории Сергей Бочаров спел патриотическую песню.

8.jpg

В коридоре на втором этаже было многолюдно. Все потому, что школьный кружок робототехники в этот день решил продемонстрировать всем желающим свои умения.

- Зашли просто проголосовать, но когда сын узнал, что показывают роботов, сразу утащил меня на второй этаж. В итоге мы уже полтора часа здесь, - рассказал GOROD48 житель 28-го микрорайона Денис Шамрай.

7.jpg

Ребятишкам показывали не только уже спроектированных роботов (ученики 18-й школы, к слову, недавно стали призерами конкурса в Москве), но и давали возможность самим попробовать собрать машины. Поэтому второй этаж школы напоминал игровую комнату.

- Сын попросил позвонить двум его друзьям, те пришли сюда вместе с родителями, в итоге взрослые заодно и проголосовали, - пояснил живущий по соседству избиратель Михаил Метальников.

4.jpg

Рядом кипели баталии шахматного турнира.

По соседству руководитель секции «Будущий воин» Евгений Куфтырев знакомил всех желающих с обмундированием, оружием российской армии. Особый интерес вызывали два учебных автомата Калашникова.

10.jpg

Здесь же Куфтырев рассказывал о навыках оказания первой медицинской помощи раненым и пострадавшим.

9.jpg

На соседнем избирательном участке 22-19 работала медсестра. С помощью ручного тонометра она измеряла всем желающим давление.

- Давление у многих высокое, - констатировала медработник Татьяна Пенькова, - Наверное, люди волнуются, ведь выборы – это ответственность.

3.jpg

И, конечно, какие избирательные участки без буфетов. В советские времена многие люди приходили на свободные выборы, потому что была возможность купить колбасу. Сейчас ассортимент пирожков, котлет в тесте и пончиков показался нам скудноватым.

1.jpg

- Чего же вы хотите: многое уже раскупили, - поведала буфетчица, - Людей вон сколько! Чувствуется, что явка на выборах будет высокой.

2.jpg

В Липецке сегодня весь день будут проходить мероприятия, сопровождающие выборы. Концерты продолжатся и во второй половине дня. В 30-й школе пройдет футбольный турнир, в котором примут участие представители ФК «Металлург».

Во многих городах России на свой лад пытаются повысить явку на выборах. Так, в Кемеровской области и в Краснодаре на один день даже сделали бесплатным проезд в общественном транспорте, чтобы все избиратели смогли добраться до участков. В столице Кубани молодые избиратели получают билеты на один круг на "колесе обозрения". А в Кинешме (Ивановская область) на большом экране показывают цветную версию фильма-сказки Александра Роу «Кощей Бессмертный».

1 739
#Выборы #избиратели #явка
2

Комментарии (1)

комментарии проходят модерацию (почему?)
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ОХ

50 минут назад
Спасибо !Подняли настроение "Кощеем Бессмертным !"
ответить

Еще в рубрике

Пострадавших в ДТП под Ельцом брянских футболисток госпитализировать не стали
#дтп
Пострадавших в ДТП под Ельцом брянских футболисток госпитализировать не стали

36 минут назад

Общество
Липецкие избиратели прорывались на выборы с лопатой
#снег #дорога #уборка
4
Липецкие избиратели прорывались на выборы с лопатой

сегодня, 13:34

Общество
В Липецке посетитель караоке разделся догола
#стриптиз #караоке
3
В Липецке посетитель караоке разделся догола

сегодня, 13:33

Общество
Кроме выборов президента в Липецкой области проходит рейтинговое голосование за благоустройство
#выборы
4
Кроме выборов президента в Липецкой области проходит рейтинговое голосование за благоустройство

сегодня, 12:52

Общество
В Липецком районе пропала бабушка
#поиск пропавших людей
4
В Липецком районе пропала бабушка

сегодня, 12:34

Общество
К 12 часам дня в Липецкой области проголосовали 27,29% избирателей
#выборы #явка
1
К 12 часам дня в Липецкой области проголосовали 27,29% избирателей

сегодня, 12:22

Общество