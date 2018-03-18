Общество

сегодня, 12:52

Кроме выборов президента в Липецкой области проходит рейтинговое голосование за благоустройство

4 591
#выборы
Кроме выборов президента в Липецкой области проходит рейтинговое голосование за благоустройство

Сегодня, в день выборов Президента России, липчане принимают участие в рейтинговом голосовании за обустройство городских общественных пространств. 130 организованных пунктов, начали свою работу рядом с избирательными участками.

Горожанам, исполнившим свой гражданский долг, предлагают выбрать три из семи территорий, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Главный архитектор Липецка Татьяна Азова посетила несколько пунктов для голосования, чтобы лично проследить за его ходом. Один из них гимназия № 64. Здесь липчане активно участвуют в выборе городских территорий. За полтора часа работы пункта проголосовали около 100 липчан.

Свой выбор в пользу трех общественных территорий сделал глава города Сергей Иванов в школе № 2. Здесь на избирательном участке № 24-06 он принял участие в выборах Президента РФ.

- Только сами жители знают, какие площадки необходимо благоустроить, а также что нужно сделать, на каждой из территорий. Поэтому мы призываем липчан не оставаться равнодушными к родному городу и принять участие в голосовании. Именно их мнение определит приоритеты нашей дальнейшей работы, - отметил Сергей Иванов.

Как известно, в рейтинговом голосовании могут принять участие граждане, достигшие 14 лет и проживающие на территории областного центра. Пункты будут работать сегодня до 20.00. Затем председатели счетных комиссий подведут итоги по своим участкам и предоставят протоколы в общественную комиссию. Результаты рейтингового голосования будут объявлены 22 марта, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.

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#выборы

Комментарии (4)

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Агент

10 минут назад
Родители сказали,что им на участке выдали бюллетени только на выбор вождя. По благоустройству тишина.
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На 13:34

сегодня, 13:36
Липецкая область-явка 9%
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555

сегодня, 13:21
Почему в школе 50 на избирательном участке наблюдателе выпроваживают детей, 7 лет. из кабинки от родителей?
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007

сегодня, 13:11
никто ничего не предлагал
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