К 12 часам дня в Липецкой области проголосовали 27,29% избирателей

На избирательные участки пришли более 253 тысяч

В Липецкой области наблюдается небывалая активность избирателей. По данным на 12 часов дня, на избирательные участки уже пришли 253 тысячи 358 человек.



Рост по сравнению с президентской кампанией 2012 года - на 5,64%. В марте 2012-го к полудню явка составляла 21,65%.



Самые активные районы - Измалковский и Краснинский. В Измалковском районе проголосовали 38,81%, в Краснинском - 38,87%.



Но, на фоне динамики роста, есть пример отрицательной динамики - Тербунский район, где на 12 часов сегодня проголосовали 23,85%, а 6 лет назад в это время проголосовали уже 25,46%.



В Липецке на 12 часов дня сегодня проголосовали 23,11%.





