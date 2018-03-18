Общество

31 минуту назад

К 12 часам дня в Липецкой области проголосовали 27,29% избирателей

253
#выборы #явка
К 12 часам дня в Липецкой области проголосовали 27,29% избирателей

На избирательные участки пришли более 253 тысяч

В Липецкой области наблюдается небывалая активность избирателей. По данным на 12 часов дня, на избирательные участки уже пришли 253 тысячи 358 человек.

Рост по сравнению с президентской кампанией 2012 года - на 5,64%. В марте 2012-го к полудню явка составляла 21,65%.

Самые активные районы - Измалковский и Краснинский. В Измалковском районе проголосовали 38,81%, в Краснинском - 38,87%.

Но, на фоне динамики роста, есть пример отрицательной динамики - Тербунский район, где на 12 часов сегодня проголосовали 23,85%, а 6 лет назад в это время проголосовали уже 25,46%.

В Липецке на 12 часов дня сегодня проголосовали 23,11%.


253
#выборы #явка

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