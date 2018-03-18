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В школах города проходят масштабные мероприятия
На протяжении всего дня в образовательных учреждениях будут проходить концерты, конкурсы, смотры, фестивали, презентация кружков и секций.
Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в школах города начались масштабные мероприятия, участие в которых принимают дети, их родители и педагоги. Двери образовательных учреждений открыты для всех желающих.
В 8:00 начался фотоконкурс «Всей семьей – на выборы!». Для участия в конкурсе необходимо сделать фотоснимок на избирательном участке на фоне, свидетельствующем об участии членов семьи в выборах, и направить фотографии в электронном виде на электронную почту образовательных учреждений.
На протяжении всего дня в образовательных учреждениях будут проходить концерты, конкурсы, смотры, фестивали, презентация кружков и секций.
Так, например, в актовом зале лицея №3 состоится показ фильма «Век образования», созданного к 100-летнему юбилею образовательного учреждения. У вас есть уникальная возможность познакомиться с историей одной из старейших школ г. Липецка, неразрывно связанной с историей города и микрорайона Сокол. Будет организовано 3 киносеанса: в 13:00, 15:00 и 17:00.
Смотр художественной самодеятельности «Мы – будущее России!» начнется в школе №18 в 10:00, а в 11:40 любителей здорового образа жизни ждут спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!».
Подробная информация обо всех мероприятиях размещена на сайте департамента образования администрации города Липецка в разделе День единых действий (http://doal.ru/node/3956).
Фото doal.ru
Наталья