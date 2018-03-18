Липчанин стал участником смертельного ДТП под Воронежем

Кроме того, пострадали две женщины.

17 марта около 09.30 в Борисоглебском районе Воронежской области на 490 км автодороги «Курск-Борисоглебск-Саратов» 60-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Киа-Рио» под управлением 47-летнего жителя Липецка.

Пассажиры автомобиля «Лада-Приора», две жительницы Волгоградской области в возрасте 35 и 54 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. Одна из женщин госпитализирована в реанимационное отделение медицинского учреждения. Водитель "Приоры" погиб.