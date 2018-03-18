Происшествия

сегодня, 11:46

Липчанин стал участником смертельного ДТП под Воронежем

867
#авария #ДТП
Липчанин стал участником смертельного ДТП под Воронежем

Кроме того, пострадали две женщины.

17 марта около 09.30 в Борисоглебском районе Воронежской области на 490 км автодороги «Курск-Борисоглебск-Саратов» 60-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Киа-Рио» под управлением 47-летнего жителя Липецка.

Пассажиры автомобиля «Лада-Приора», две жительницы Волгоградской области в возрасте 35 и 54 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. Одна из женщин госпитализирована в реанимационное отделение медицинского учреждения. Водитель "Приоры" погиб.

867
#авария #ДТП

Комментарии

комментарии проходят модерацию (почему?)
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Тройное столкновение в Липецке попало на видео
#авария #ДТП
8
Тройное столкновение в Липецке попало на видео

сегодня, 08:50

Происшествия
Рано утром в Липецке горел гараж
#пожар
1
Рано утром в Липецке горел гараж

сегодня, 08:36

Происшествия
В столкновении двух «ГАЗелей» на трассе «Дон» пострадали люди
#дтп
В столкновении двух «ГАЗелей» на трассе «Дон» пострадали люди

сегодня, 08:30

Происшествия
В Липецке неадекватный водитель повредил три автомобиля и врезался в столб
#авария #ДТП
32
В Липецке неадекватный водитель повредил три автомобиля и врезался в столб

вчера, 21:36

Происшествия
Столкновение автопоезда и автобуса снял регистратор
#авария #ДТП
11
Столкновение автопоезда и автобуса снял регистратор

вчера, 21:35

Происшествия
В Липецкой области в ДТП разбились футболистки брянского клуба
#авария #ДТП
11
В Липецкой области в ДТП разбились футболистки брянского клуба

вчера, 18:37

Происшествия