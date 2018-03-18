«Баба Яга» ждет липчан на выборах

Предложения буфетов на избирательных участках.

Если раньше одним из самых приятных в выборах было посещение буфетов на избирательных участках, то сейчас, во время изобилия в магазинах, избиратели в буфеты не торопятся. Да и выбор в них не богат. Например, в буфете липецкой школы №2 – ни пива, ни дефицитных конфет.



Среди напитков – сплошь безалкогольные: только вода, соки, растворимый кофе за 15 рублей и чай в пакетиках за 10 рублей. К чаю предлагают блины и пирожки. Самый дешевые стоят по 10 рублей. Для более требовательных гостей предусмотрели бутерброды с куриным рулетом и бужениной. За них спросят уже 24 рубля.



Тем, кто пришел на выборы основательно подкрепиться – жареная рыба и котлеты. Порция минтая обойдется в 27 рублей, свиная котлета – в 30 рублей, куриная – 27 рублей.



Помимо этого, на прилавке варианты для «ленивых хозяек» - вареные овощи, а также – угощения для самых маленьких. Подрастающим избирателям предложат печенье и конфеты. Самое экономичное предложение – сладкая «Баба Яга» за 15 рублей.