В Омске 5 человек обратились за помощью после взрыва газа в доме

Взрыв газовоздушной смеси с последовавшим пожаром произошел в девятиэтажном доме по улице 3-я Молодежная вечером в субботу. По версии СКР, причиной стал сдетонировавший газовый баллон. Это уже четвертый взрыв газа в жилом доме в Омске, произошедший с декабря 2017 года.





"Хозяйка квартиры, где произошло ЧП, получила ожоги второй и третьей степени не менее 50% тела и переломы - чего именно, сейчас устанавливается на обследовании. Она доставлена в БСМП-1 (Больница скорой медицинской помощи). Еще один жилец квартиры с небольшими ожогами был обследован на месте, получил необходимую помощь и в госпитализации не нуждался", - сказала она



Также, по словам собеседницы агентства, на месте помощь была оказана двум женщинам, у которых от испытанного эмоционального напряжения повысилось давление.



Еще одна женщина с гипертоническим кризом доставлена в БСМП-2.



Взрыв газовоздушной смеси с последовавшим пожаром произошел в девятиэтажном доме по улице 3-я Молодежная вечером в субботу. По версии СКР, причиной стал сдетонировавший газовый баллон.



Это уже четвертый взрыв газа в жилом доме в Омске, произошедший с декабря 2017 года. Два человека были госпитализированы с ожогами, переломами и гипертоническим кризом после взрыва газо-воздушной смеси в многоэтажном доме в Омске, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Омской области Светлана Оспенникова."Хозяйка квартиры, где произошло ЧП, получила ожоги второй и третьей степени не менее 50% тела и переломы - чего именно, сейчас устанавливается на обследовании. Она доставлена в БСМП-1 (Больница скорой медицинской помощи). Еще один жилец квартиры с небольшими ожогами был обследован на месте, получил необходимую помощь и в госпитализации не нуждался", - сказала она "Интерфаксу" Также, по словам собеседницы агентства, на месте помощь была оказана двум женщинам, у которых от испытанного эмоционального напряжения повысилось давление.Еще одна женщина с гипертоническим кризом доставлена в БСМП-2.Взрыв газовоздушной смеси с последовавшим пожаром произошел в девятиэтажном доме по улице 3-я Молодежная вечером в субботу. По версии СКР, причиной стал сдетонировавший газовый баллон.Это уже четвертый взрыв газа в жилом доме в Омске, произошедший с декабря 2017 года.