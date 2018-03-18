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В Омске 5 человек обратились за помощью после взрыва газа в доме

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#Омск #взрыв газа в доме
В Омске 5 человек обратились за помощью после взрыва газа в доме

Взрыв газовоздушной смеси с последовавшим пожаром произошел в девятиэтажном доме по улице 3-я Молодежная вечером в субботу. По версии СКР, причиной стал сдетонировавший газовый баллон. Это уже четвертый взрыв газа в жилом доме в Омске, произошедший с декабря 2017 года.

Два человека были госпитализированы с ожогами, переломами и гипертоническим кризом после взрыва газо-воздушной смеси в многоэтажном доме в Омске, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Омской области Светлана Оспенникова.

"Хозяйка квартиры, где произошло ЧП, получила ожоги второй и третьей степени не менее 50% тела и переломы - чего именно, сейчас устанавливается на обследовании. Она доставлена в БСМП-1 (Больница скорой медицинской помощи). Еще один жилец квартиры с небольшими ожогами был обследован на месте, получил необходимую помощь и в госпитализации не нуждался", - сказала она "Интерфаксу".

Также, по словам собеседницы агентства, на месте помощь была оказана двум женщинам, у которых от испытанного эмоционального напряжения повысилось давление.

Еще одна женщина с гипертоническим кризом доставлена в БСМП-2.

Взрыв газовоздушной смеси с последовавшим пожаром произошел в девятиэтажном доме по улице 3-я Молодежная вечером в субботу. По версии СКР, причиной стал сдетонировавший газовый баллон.

Это уже четвертый взрыв газа в жилом доме в Омске, произошедший с декабря 2017 года.
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#Омск #взрыв газа в доме

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