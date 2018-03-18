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В ДТП с автобусом и грузовиком в Москве пострадали шестеро детей
Девять человек, в том числе шестеро детей, пострадали при столкновении автобуса и грузовика на Киевском шоссе в Москве, - сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
"Сегодня около 15:40 по московскому времени на 24-м км Киевского шоссе водитель автобуса, следовавшего по маршруту Саларьево - Марьинский парк, столкнулся со следовавшим в попутном направлении грузовым автомобилем. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали девять человек, в том числе шесть несовершеннолетних", - рассказали накануне в ведомстве.
Ранее со ссылкой на источник в экстренных службах сообщалось о восьми пострадавших. Одну из пострадавших эвакуировали с места ЧП санитарным вертолетом Московского авиационного центра. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Движение транспорта в районе ДТП ограничили в настоящее время по двум полосам из четырех.
"Сегодня около 15:40 по московскому времени на 24-м км Киевского шоссе водитель автобуса, следовавшего по маршруту Саларьево - Марьинский парк, столкнулся со следовавшим в попутном направлении грузовым автомобилем. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали девять человек, в том числе шесть несовершеннолетних", - рассказали накануне в ведомстве.
Ранее со ссылкой на источник в экстренных службах сообщалось о восьми пострадавших. Одну из пострадавших эвакуировали с места ЧП санитарным вертолетом Московского авиационного центра. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Движение транспорта в районе ДТП ограничили в настоящее время по двум полосам из четырех.
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