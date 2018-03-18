Курорт Гудаури пригласил пострадавших отдохнуть за свой счет‍

Грузинская компания «Red-Co» за свой счет пригласила всех пострадавших в Гудаури и членов их семей отдохнуть на курорте в следующем сезоне. Об этом говорится в распространенном компанией заявлении.





Согласно сообщению, компания выразила сожаление о произошедшей аварии и пожелала всем пострадавшим скорейшего выздоровления, а также пригласила в следующем сезоне посетить Гудаури всех пострадавших и членов их семей, пообещав покрыть расходы, - пишут



Компания подчеркнула, что для них важно оставить приятные впечатления от курорта и для этого они постараются сделать всё возможное в 2019 году.



Инцидент произошел 16 марта. По предварительной информации, канатная дорога на горнолыжном курорте вышла из строя из-за отключения электроэнергии, после чего кресла стали стремительно скатываться назад, врезаясь друг в друга. В результате туристы стали падать с высоты на снег. Грузинская компания «Red-Co» за свой счет пригласила всех пострадавших в Гудаури и членов их семей отдохнуть на курорте в следующем сезоне. Об этом говорится в распространенном компанией заявлении.Согласно сообщению, компания выразила сожаление о произошедшей аварии и пожелала всем пострадавшим скорейшего выздоровления, а также пригласила в следующем сезоне посетить Гудаури всех пострадавших и членов их семей, пообещав покрыть расходы, - пишут "Известия" Компания подчеркнула, что для них важно оставить приятные впечатления от курорта и для этого они постараются сделать всё возможное в 2019 году.Инцидент произошел 16 марта. По предварительной информации, канатная дорога на горнолыжном курорте вышла из строя из-за отключения электроэнергии, после чего кресла стали стремительно скатываться назад, врезаясь друг в друга. В результате туристы стали падать с высоты на снег.