В мире

31 минуту назад

Курорт Гудаури пригласил пострадавших отдохнуть за свой счет‍

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#Гудаури
Курорт Гудаури пригласил пострадавших отдохнуть за свой счет‍

Грузинская компания «Red-Co» за свой счет пригласила всех пострадавших в Гудаури и членов их семей отдохнуть на курорте в следующем сезоне. Об этом говорится в распространенном компанией заявлении.

Грузинская компания «Red-Co» за свой счет пригласила всех пострадавших в Гудаури и членов их семей отдохнуть на курорте в следующем сезоне. Об этом говорится в распространенном компанией заявлении.

Согласно сообщению, компания выразила сожаление о произошедшей аварии и пожелала всем пострадавшим скорейшего выздоровления, а также пригласила в следующем сезоне посетить Гудаури всех пострадавших и членов их семей, пообещав покрыть расходы, - пишут "Известия".

Компания подчеркнула, что для них важно оставить приятные впечатления от курорта и для этого они постараются сделать всё возможное в 2019 году.

Инцидент произошел 16 марта. По предварительной информации, канатная дорога на горнолыжном курорте вышла из строя из-за отключения электроэнергии, после чего кресла стали стремительно скатываться назад, врезаясь друг в друга. В результате туристы стали падать с высоты на снег.
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#Гудаури

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