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52 минуты назад

Камчатка и Чукотка показали 100% явку на президентские выборы

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#Камчатка #Чукотка #явка #выборы-2018 #выборы президента РФ
Камчатка и Чукотка показали 100% явку на президентские выборы

Сегодня, 18 марта, жители десяти сёл на Камчатке и Чукотке показали 100%-ную явку на выборах президента России.

Жители шести сел на Камчатке в полном составе пришли на избирательные участки проголосовать на президентских выборах, - заявила «Интерфаксу» председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина. «Явку в 100% показали села на севере Камчатки — Парень, Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная»,— уточнили в краевом избиркоме.

По словам госпожи Ирининой, явка на 15:00 по местному времени (6:00 мск) составила 125 тыс. 812 человек — 54,09% от общего числа избирателей в регионе. На Чукотке к 15:00 по местному времени проголосовать пришли 22 тыс. 553 человека (67,4 % от общего числа). «Явка составила 100% в четырех селах Чукотского автономного округа — Краснено, Хатырка, Ванкарем и Биллингс»,— сказал представитель окружного избиркома.

На Дальнем Востоке, где голосование проходит уже несколько часов, явка к полудню по местному времени превысила 27%. Напомним, в выборах президента участвуют: Сергей Бабурин («Общероссийский гражданский союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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#Камчатка #Чукотка #явка #выборы-2018 #выборы президента РФ

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