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52 минуты назад
Камчатка и Чукотка показали 100% явку на президентские выборы
Сегодня, 18 марта, жители десяти сёл на Камчатке и Чукотке показали 100%-ную явку на выборах президента России.
Жители шести сел на Камчатке в полном составе пришли на избирательные участки проголосовать на президентских выборах, - заявила «Интерфаксу» председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина. «Явку в 100% показали села на севере Камчатки — Парень, Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная»,— уточнили в краевом избиркоме.
По словам госпожи Ирининой, явка на 15:00 по местному времени (6:00 мск) составила 125 тыс. 812 человек — 54,09% от общего числа избирателей в регионе. На Чукотке к 15:00 по местному времени проголосовать пришли 22 тыс. 553 человека (67,4 % от общего числа). «Явка составила 100% в четырех селах Чукотского автономного округа — Краснено, Хатырка, Ванкарем и Биллингс»,— сказал представитель окружного избиркома.
На Дальнем Востоке, где голосование проходит уже несколько часов, явка к полудню по местному времени превысила 27%. Напомним, в выборах президента участвуют: Сергей Бабурин («Общероссийский гражданский союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
По словам госпожи Ирининой, явка на 15:00 по местному времени (6:00 мск) составила 125 тыс. 812 человек — 54,09% от общего числа избирателей в регионе. На Чукотке к 15:00 по местному времени проголосовать пришли 22 тыс. 553 человека (67,4 % от общего числа). «Явка составила 100% в четырех селах Чукотского автономного округа — Краснено, Хатырка, Ванкарем и Биллингс»,— сказал представитель окружного избиркома.
На Дальнем Востоке, где голосование проходит уже несколько часов, явка к полудню по местному времени превысила 27%. Напомним, в выборах президента участвуют: Сергей Бабурин («Общероссийский гражданский союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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