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Украинская полиция не пускает россиян на выборы

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#Выборы-2018 #Украина #Россия
Украинская полиция не пускает россиян на выборы

Сотрудники полиции вместе с представителями национальной гвардии Украины оградили металлическим забором здание российского консульства во Львове, где располагается один из избирательных участков, у здания собираются националисты.

Сотрудники полиции совместно с представителями национальной гвардии Украины оградили металлическим забором здание российского консульства во Львове, а также перекрыли проезд и проход к зданию консульства РФ в Одессе, где располагаются избирательные участки для голосования на выборах президента России.

«Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», – цитирует представителей консульства во Львове «РИА Новости».

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что 18 марта будет ограничен доступ на территорию российских посольств и консульств в Киеве, Одессе и Львове, где будут проходить выборы президента России. Попасть туда смогут лишь граждане, имеющие дипломатический статус.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предупредил, что на Украине во время выборов могут быть провокации и прямые угрозы в адрес российских граждан.

Выборы президента России проходят в воскресенье, 18 марта. Россияне выбирают среди восьми кандидатов: Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Владимира Путина, Ксении Собчак, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского.


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#Выборы-2018 #Украина #Россия

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