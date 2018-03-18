сегодня, 10:08
Британия назвала бесполезными ответные меры России по делу Скрипаля
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает «бесполезными» ответные меры России по высылке 23 британских дипломатов. Об этом он написал в своей статье для издания The Sun.
"Эти бесполезные меры просто накажут простых россиян, лишив их безобидной возможности изучать английский и получать визы", - заявил он.
По словам министра, из-за своих действий Россия оказалась "в одиночестве и изоляции". "В этом заключается разница между Британией и Путиным, - сказал Джонсон. - У нас есть друзья по всему миру, а у него нет".
Накануне Москва объявила о высылке из страны 23 британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Лондона. Также будет закрыт Британский совет в РФ и генконсульство в Санкт-Петербурге, - передает РИА-Новости.