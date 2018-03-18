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Британия назвала бесполезными ответные меры России по делу Скрипаля

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#Джонсон #Россия #Британия #дело Скрипаля
Британия назвала бесполезными ответные меры России по делу Скрипаля

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает «бесполезными» ответные меры России по высылке 23 британских дипломатов. Об этом он написал в своей статье для издания The Sun.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что высылка 23 британских дипломатов из РФ бессмысленна и навредит в первую очередь самим россиянам, - пишет в воскресенье The Sun.

"Эти бесполезные меры просто накажут простых россиян, лишив их безобидной возможности изучать английский и получать визы", - заявил он.

По словам министра, из-за своих действий Россия оказалась "в одиночестве и изоляции". "В этом заключается разница между Британией и Путиным, - сказал Джонсон. - У нас есть друзья по всему миру, а у него нет".

Накануне Москва объявила о высылке из страны 23 британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Лондона. Также будет закрыт Британский совет в РФ и генконсульство в Санкт-Петербурге, - передает РИА-Новости.
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#Джонсон #Россия #Британия #дело Скрипаля

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