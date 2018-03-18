Сергей Иванов повёл молодёжь к урнам (LIVE)

Молодые липчане сегодня голосуют впервые.

Глава администрации Липецка Сергей Иванов посетил избирательный участок 24-06 в школе 2. Здесь мэр не только опустил в урну бюллетень, но и пообщался с молодыми избирателями. Один из них Дмитрий Подлесных. Молодой человек ждал этого дня, чтобы «внести свои пять копеек в избирательный процесс». Кроме того, парень работает на выборах волонтёрам. Он готов помогать инвалидам.Мэр Липецка Сергей Иванов поздравил молодых избирателей с тем, что они сегодня впервые могут принять участие в выборах, поинтересовался их настроем и планами на будущее. Юноши признались, что при успешной сдаче выпускных экзаменов они намерены получать дальнейшее образование в Москве.Кроме того, Сергей Иванов и сам опустил бюллетени в урну. Прописанный в Тербунском районе мэр использовал право быть «мобильным избирателем», проголосовал за одного из кандидатов в президенты России и выбрал проект развития общественных территорий в Липецке. Также Сергей Иванов посетил показательные выступления юных каратистов и играми шахматистов.911 избирательных участков открылись в Липецкой области в 08:00 по местному времени. На президентское кресло претендуют: Сергей Бабурин («Общероссийский гражданский союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»). Исходя из многолетней практики, результаты голосования будут известны уже в понедельник.