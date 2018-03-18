Общество

28 минут назад

Олег Королёв проголосовал в лицее (LIVE)

438
#выборы #губернатор
Олег Королёв проголосовал в лицее (LIVE)

Глава региона пришёл на выборы вместе с женой.

Губернатор Липецкой области Олег Королёв посетил избирательный участок, расположенный в лицее 44 Липецка. Выбирать президента России глава региона пришёл вместе с супругой.




Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени. На президентское кресло претендуют: Сергей Бабурин («Общероссийский гражданский союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»). Исходя из многолетней практики, результаты голосования будут известны уже в понедельник.
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#выборы #губернатор

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