Рано утром в Липецке горел гараж

В 05.51 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании гаража по в Липецке, на ул. Осипенко, д. 6.



В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка гаража на площади 4 кв. м.



Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.