Происшествия

52 минуты назад

Рано утром в Липецке горел гараж

330
#пожар
Рано утром в Липецке горел гараж
В 05.51 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании гаража по в Липецке, на ул. Осипенко, д. 6. 

 В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка гаража на площади 4 кв. м. 

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
330
#пожар

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