Происшествия
52 минуты назад
Рано утром в Липецке горел гараж
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В 05.51 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании гаража по в Липецке, на ул. Осипенко, д. 6.
В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка гаража на площади 4 кв. м.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка гаража на площади 4 кв. м.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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