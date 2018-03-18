Происшествия
59 минут назад
В столкновении двух «ГАЗелей» на трассе «Дон» пострадали люди
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Авария произошла накануне
В 23:50 17 марта в дежурную част ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 452 км. трассы «Дон»» в Хлевенском районе. Произошло столкновение двух грузовых автомобилей «Газель».
В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в Хлевенскую районную больницу.
В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в Хлевенскую районную больницу.
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