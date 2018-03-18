Происшествия

59 минут назад

В столкновении двух «ГАЗелей» на трассе «Дон» пострадали люди

358
#дтп
В столкновении двух «ГАЗелей» на трассе «Дон» пострадали люди

Авария произошла накануне

В 23:50 17 марта в дежурную част ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 452 км. трассы «Дон»» в Хлевенском районе. Произошло столкновение двух грузовых автомобилей «Газель».

В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в Хлевенскую районную больницу.
358
#дтп

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