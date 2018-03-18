В столкновении двух «ГАЗелей» на трассе «Дон» пострадали люди

Авария произошла накануне

В 23:50 17 марта в дежурную част ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 452 км. трассы «Дон»» в Хлевенском районе. Произошло столкновение двух грузовых автомобилей «Газель».



В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в Хлевенскую районную больницу.